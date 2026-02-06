天后蔡依林經常搭機全球到處飛，昨（5）日卻遭一名網友的發文影射在機上耍大牌，要其他乘客安靜不准打擾。但事實上是原PO想跟蔡依林換位置，空姐才說明該位置有人坐，且坐的人是蔡依林，全程都沒冒犯原PO或其他乘客。粉絲們因此質疑原PO發文有意帶風向進行抹黑，氣炸地說：「真的建議蔡依林跟長榮航空都提告」。
蔡依林遭影射搭機耍大牌 事件真相曝光
一名男網友昨日在Threads發文，拍下頭等艙照片並簡短寫道：「空姐跟我說待會上來一個VIP在1A，但他不喜歡被打擾，好險我不是他粉絲。」該VIP的身分引發討論，由於原PO沒把事件前因後果說清楚，導致有網友誤會是VIP要空服員到處宣導不要打擾他，因此都很好奇此人的身分究竟有多尊貴可以如此耍大牌。
原PO事後在留言區證實1A的VIP就是蔡依林，但一樣沒把事件說清楚，讓蔡依林被罵了好一陣子，該貼文也吸引超過20萬人觀看。有部分網友質疑真實性，原PO這才說出來龍去脈，「前艙門關閉後，我詢問空姐可否調到1A空位，空姐禮貌性的說待會有VIP上來，我好奇的追問是誰，空姐才回『蔡依林，但她很低調，不喜歡被打擾』，我回『沒問題，我不是他粉絲』」。
原PO說自己本意只是想記錄這難得的經驗，沒有覺得被打擾或差別對待，但網友認為他的敘事方式已經害蔡依林被影射是在機上耍大牌的人，質疑他為何一開始不把話說清楚。
粉絲怒轟原PO：建議蔡依林跟長榮航空都提告
粉絲們也因此替蔡依林抱不平，發文直呼：「請問這一切要多惡意？真的建議蔡依林跟長榮航空都提告，空服員因為這種莫名其妙的文一次得罪兩個乘客」，大家看了也認同留言：「蔡依林跟空服員都太倒楣了吧，被他惡意引導之下莫名其妙被罵，結果是他自己蕭貪」、「害我真的誤會蔡依林欸」。
不過也有部分網友認為原PO沒問題，「原PO一開始沒有公開說是誰，我不覺得是惡意，是網友後來點出是誰事情才發酵」、「（空姐）不該透露乘客的隱私耶，只要回1A有人坐了就好」、「我覺得圖一和圖二的文字也構不成罵蔡依林的理由耶！罵的人問題更大，什麼時候在舞台下不喜歡被打擾的態度也要被批鬥啊」。
資料來源：Threads
