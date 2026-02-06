我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會門票今日開放永豐卡友搶先購。（圖／翻攝自理想國）

▲國片《世紀血案》日前殺青，由楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書主演，翻拍林宅滅門慘案。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（6）日的熱門娛樂話題搶先看，天后蔡依林遭網友影射搭頭等艙時耍大牌，稱自己不喜歡被打擾，此事引發討論後才知道是網友的貼文描述出了問題，導致蔡依林被抹黑。香港天后鄧紫棋的台北大巨蛋演唱會門票今日開放永豐卡友搶先購買。近日網友發起對國片《世紀血案》的抵制潮，因該片原型故事是林宅滅門慘案，拍成電影卻未獲得林義雄及其女兒同意。昨日一名網友發文稱自己搭機遇上明星，空姐告知他該名乘客不喜歡被打擾，結果原來該乘客就是蔡依林。由於原PO一開始沒講清楚前因後果，導致蔡依林被質疑耍大牌，要空姐去跟每個乘客先打招呼、提醒不要打擾她；但事實是原PO想跟蔡依林換位置，空姐才說明該位置有人坐且是蔡依林，全程都沒冒犯。粉絲們因此質疑原PO發文有意帶風向進行抹黑，氣炸地說：「真的建議蔡依林跟長榮航空都提告」。鄧紫棋將在4月10日、11日、12日於台北大巨蛋舉行《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，持有永豐銀行信用卡的卡友，可在今日上午9點至下午5點，依信用卡等級分成3階段搶票。一共7種票價，分別為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，在tixcraft拓元售票系統開賣；若非卡友則要等明日上午11:00全面售票。國片《世紀血案》日前舉行殺青記者會，該片改編自發生在1980年、至今未破的懸案「林宅血案」。前議員林義雄當時因美麗島事件被捕，家中雙胞胎、老母親慘遭殺害，大女兒則因砍傷後搶救及時撿回一命。此案是林家永遠的痛，如今被翻拍成電影卻未獲得當事人同意，這讓多數民眾都認為相當不尊重受害者家屬，因此發起拒看。而該片主演為簡嫚書、楊小黎、李千娜等人，導演則是徐琨華。