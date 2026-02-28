我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近期盛傳洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆（LeBron James）將與經紀人「富保羅」里奇保羅（Rich Paul）聯手進軍拉斯維加斯，並收購NBA美國職籃（National Basketball Association）擴軍球隊的傳聞，富保羅今日在個人播客節目「NBA Courtside」中正式作出回應。他不僅全盤否認有這項計畫，更直言自己目前的財力距離買下球隊還差得遠。這項傳聞源自於《露天看台》記者Eric Pincus的一篇報導，內容指稱詹姆斯退役後將與里奇保羅合作，後者甚至可能賣掉知名的經紀公司Klutch Sports來籌措資金。里奇保羅對此表示：「我不認識Eric Pincus，但我很感謝他這麼說，因為他把我抬高到一個連我自己都沒意識到的高度。我不知道那篇文章的消息從何而來，但我的錢確實不夠買下一支NBA球隊。」他接著打趣道：「或許他預見了未來，我希望他是對的。但就現狀來看，我的帳戶裡還需要多好幾個0才買得起。」里奇保羅進一步分析，拉斯維加斯的擴軍球隊成本可能高達100億美元，這對他而言並非理想的投資目標。「即便我要買，拉斯維加斯也不是我想買的球隊，我不想花100億美元買下一支球隊。」針對外界最關注的他與詹姆斯「聯手」說法，里奇保羅也給出了否定的答案：「關於我和勒布朗聯手的說法，我從未與勒布朗談論過任何相關事宜，更別提買球隊了。」隨著NBA球隊價值不斷攀升，2025年10月沃特（Mark Walter）從巴斯家族手中收購湖人隊的交易案，成交價便高達100億美元，寫下聯盟歷史紀錄。儘管NBA主席亞當蕭華（Adam Silver）曾暗示拉斯維加斯是潛在的擴軍地點，但目前的收購門檻顯然已非一般投資者所能負擔。目前詹姆斯仍帶領湖人隊以34勝24負的戰績暫居西區第6，並全神貫注於賽季。里奇保羅的闢謠也顯示，這名籃壇巨星與其核心圈成員在退役後的具體計畫，目前仍處於保密階段，並非如外界傳聞般已經板上釘釘。