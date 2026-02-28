2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊戰力傳出憾事。效力於芝加哥小熊隊的台美混血好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long），因左手肘扭傷正式宣布退出本屆賽事。隨著隆恩的缺陣，中華隊的一壘防區空缺成為焦點。美國記者Jon Morosi分析指出，中華隊老大哥、現役富邦悍將球星張育成，預計將承擔起守護一壘的重任。
考量長遠職業生涯 隆恩遺憾告別經典賽
現年24歲、被視為小熊隊農場體系第6大新秀的隆恩，在受訪時坦言退賽是極為艱難的決定。他在上周對戰遊騎兵的熱身賽中，因跑壘碰撞導致左手肘扭傷。隆恩向《芝加哥太陽報》表示：「短期內我非常渴望參加WBC，尤其是進入東京巨蛋比賽。但在時間緊迫下，如果不確定能否順利揮棒，飛越半個地球去復健並不合理。」
小熊隊教頭康索（Craig Counsell）也對隆恩的決定表達支持。由於陣中一壘手奧斯汀（Tyler Austin）受傷，隆恩若能留在春訓並健康康復，將有極大機會挑戰大聯盟開季名單。
美媒分析：張育成是頂替一壘的不二人選
隆恩的退出雖然讓中華隊痛失一名3A等級的混血重砲，Jon Morosi認為，球隊主砲張育成將扛起更多責任。張育成作為中華隊多年來的核心人物，近2個球季在CPBL中華職棒富邦悍將展現了頂尖的打擊實力與領袖氣質。
「由於隆恩因傷無法參加世界棒球經典賽，我預計張育成將有機會代表台灣隊擔任一壘手。張育成是中華棒球代表隊的主力球員，曾效力於富邦悍將。」
中華隊變陣應戰 旅外與本土戰力重新磨合
中華隊目前正準備前往宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，總教練團勢必得針對隆恩的空缺進行守位微調。除了張育成可能接下一壘重任，其餘如旅日新星陳睦衡或本土強打者的調度也備受關注。
消息來源：Jon Morosi
