我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前金州勇士隊前鋒喬納森庫明加（Jonathan Kuminga）在交易至亞特蘭大老鷹隊的首秀中大爆發，替補出場狂砍個人賽季新高的27分，外帶7籃板、4助攻及2抄截，率隊以119：98大勝華盛頓巫師隊。（圖／取自亞特蘭大老鷹X）

前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在轉戰亞特蘭大老鷹後，首場比賽即展現驚人天賦。勇士老將「嘴綠」格林（Draymond Green）近日在個人播客節目《The Draymond Green Show》中談到這位小老弟的表現，不僅自曝兩人在首秀前曾視訊通話，更鐵口直斷庫明加在老鷹絕對能繳出「場均 20+」的頂尖數據。庫明加在代表老鷹的首場比賽中，僅上場 24 分鐘就高效砍下，強勢宣告重返賽場。格林對此感到無比欣慰，他在節目中直言這場球打得真的很漂亮，很高興看到庫明加能重新在場上微笑。格林更透露，在庫明加首秀前一晚，兩人還特別視訊聯絡，當時庫明加興奮地說：「大哥，我明晚就回來了！」格林則回以鼓勵，希望他能把握這次新的機會。儘管庫明加首戰火力全開，但格林依然給出了冷靜的專業分析。他認為要在NBA達成場均27分極其困難，因為那需要無數個30分、35分的高分夜晚來填補手感不佳的空缺，但他堅信庫明加「肯定會場均20+」。格林強調，庫明加在場上展現出的競爭意識與拼勁，是老鷹隊目前最需要的「寶貝資產」，這次轉隊對庫明加來說是一個全新的開始，能讓亞特蘭大的球迷重新感到興奮。庫明加在轉隊後的數據表現呈現爆發式增長，他在勇士隊後期因定位與體系限制，場均僅能貢獻，投籃命中率雖然穩定但缺乏主動進攻的空間；然而來到老鷹隊的首場比賽，庫明加在擁有更高戰術地位的加持下，場均得分瞬間拉升至，籃板也提升至，更重要的是他在組織端的進化，助攻數從原本的2.2次翻倍成長至。這種從功能性球員轉型為持球核心的數據對比，完全印證了格林所言「JK 真的能得分」且「給予新機會就能展現威脅」的評價。「我就想看這個小傢伙繼續下去。」格林在節目最後感性地表示，新的開始並不常見，庫明加第一晚就抓住了機會。隨著賽季繼續、他與新隊友越來越適應，這位年輕才俊將會向全世界展示他真正的實力。