NBA例行賽今（28）日上演西區強權對決，由奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰丹佛金塊。然而這場高水準的比賽在第四節變了調，雷霆防守悍將多爾特（Lu Dort）在一次回合轉換過程中，對金塊球星約基奇（Nikola Jokić）做出危險的絆腳動作，引發雙方球員激烈對峙，多爾特最終遭判二級惡意犯規直接驅逐出場。衝突發生在第四節後半段，多爾特在一次防守過程中明顯伸腳絆倒約基奇，這記「髒動作」讓向來冷靜的約基奇當場氣炸，隨即起身與多爾特迎面僵持。此時雷霆球員傑林威廉姆斯（Jaylin Williams）迅速衝入戰局為隊友出頭，與約基奇怒目相對，雙方球員湧上前互相推擠，場面一度陷入混亂。裁判在經過重播檢視後，認定多爾特的動作具備傷害性且極度沒必要，直接給予二級惡意犯規將其驅逐。值得一提的是，多爾特在離場前手感正熱，末節曾連續投進三分球率隊打出一波11：2的反撲高潮，他的離場也為比賽勝負增添變數。儘管衝突成為話題焦點，但雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的復出表現同樣令人驚嘆。這是他自2月3日受傷缺陣後的首場比賽，他在前三節便火力全開，23投11中狂砍32分、7助攻、2阻攻。數據顯示，亞歷山大在場的24分鐘內，雷霆正負值高達+17，顯示其對球隊無可取代的影響力。此外，這也是他面對金塊隊連續第7場至少拿下「25分、5助攻」，成功追平了前輩哈登（James Harden）對陣金塊所保持的歷史紀錄。雷霆隨隊記者Brandon Rahbar也發文盛讚：「無論比賽結果如何，亞歷山大前三節絕對是場上表現最好的球員。」雷霆目前以45勝15負的戰績高居西區第一，面對金塊的強力挑戰，雖然在三節結束時以77：83落後，但第四節在多爾特連得5分的帶領下一度超前比分。