▲旅日強投徐若熙與中華隊隊友對決，首局就狂飆158公里火球，上演3局無失分好投，《西日本新聞》特別撰文點出徐若熙發揮，引用軟銀監督小久保裕紀訪談，「真正對日本有威脅的投手！」作為標題。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊目前已飛抵宮崎進行最後移訓。回顧過去五屆經典賽，中華隊的首戰表現往往直接決定了該屆的命運。數據顯示，中華隊在過去5次首戰中，竟有3次發生先發投手「核炸」的大量失分慘劇，而這三屆（2009、2017、2023）最終都以分組墊底屈辱收場、甚至必須從資格賽打起。雖然中華隊尚未公布首場比賽先發投手，但近期在台日交流賽表現穩健的強投如，被預期有機會扛起這個重責大任。回顧中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的征戰史，首戰的先發表現幾乎與最終結局掛鉤。2009年第二屆賽事，22歲的強投李振昌在東京巨蛋對決南韓，開局因保送與觸身球陷入滿壘危機，隨即遭李晉暎敲出致命滿貫砲，僅投0.1局便狂失6分退場，最終中華隊不僅以0：9慘敗，更在隔日不敵中國，創下不到兩天就打包回家的最差紀錄。2017年第四屆賽事，效力西武獅的郭俊麟在高尺巨蛋迎戰以色列，同樣難逃首局亂流，僅撐0.2局便因安打串聯失掉4分，引發後續牛棚崩盤，全場狂丟15分，最終吞下分組三連敗再度墊底。到了2023年第五屆賽事，具備大聯盟經驗的胡智爲在洲際球場對戰巴拿馬，雖前三局表現穩健，卻在第四局因控球與守備亂局失守，最終主投3局失3分，導致中華隊以5：12吞下首戰敗仗，儘管後續連勝義、荷強敵，仍因首戰失分率過高而再度淪為分組墊底。相較於上述三屆的慘痛教訓，2006年與2013年則是中華隊展現強大韌性的正面典範。2006年首屆經典賽，中華隊雖然首戰不敵南韓，但先發投手林恩宇主投3.2局僅失1分，成功壓制南韓強大火力，展現出足以抗衡的世界級水準。2013年第三屆賽事更是經典，首戰對決澳洲由王建民掛帥先發，他憑藉犀利的伸卡球主導全場，投出6局僅用61球、零失分的完美表現，不僅帶領中華隊以4：1完勝奪下歷史性首勝，更成功點燃全台棒球熱潮，助隊一路闖進東京巨蛋複賽，寫下隊史至今在經典賽的最佳戰績，充分證實了「先發投手穩，勝利就在眼前」的硬道理。回顧過往三次的慘痛教訓，中華隊本屆首戰面對日本武士隊，先發人選顯得至關重要。面對日本隊已排定的王牌，中華隊教練團目前雖未正式公布名單，但有機會將由近期在台日交流賽表現穩健的強投如等人擇一出擊，搭配旅美好手12強冠軍左投組成雙先發，形成一右一左的雙護國神山，幫助中華隊旗開得勝。根據過往中華隊在國際賽的歷史，首戰的勝負基本上就決定之後的小組賽走向。能否打破「首戰即墊底」的魔咒，關鍵就在於先發投手能否撐過首局的高壓亂流。對於台灣男兒來說，這不僅是一場比賽，更是決定能否挺進邁阿密的關鍵之戰。