▲蔡依林到捷克布拉格拍MV，沒想到有網友正好在喝下午茶，看見窗外竟然出現蔡依林在散步。對比最新釋出的MV畫面，原來蔡依林就是在拍MV。（圖／凌時差提供）

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）的經典神曲〈布拉格廣場〉至今仍是許多歌迷心中的回憶殺，近期她到捷克布拉格實地重拍該曲MV。日前有網友在捷克布拉格喝下午茶，無意間拍到蔡依林在窗外散步的畫面，恍然大悟，原來當時Jolin是在當地拍MV。光是喝個下午茶就可以遇到天后，也讓其他粉絲直呼太幸運。日前一名網友在社群平台興奮發文：「在布拉格喝下午茶遇到蔡依林的機率有多大？」透露自己和朋友聊天到一半，意外目擊窗外有團隊正在拍攝影片，女主角竟然就是蔡依林。原PO在遠處靜靜捕捉畫面。現在重看這些畫面，蔡依林身穿最新MV裡的服裝，原來當時就是在拍〈布拉格廣場〉的MV。總是在挑戰中不斷超越自我的Jolin，這次以全新風貌重新詮釋收錄於2003年《看我72變》專輯中的神曲〈布拉格廣場〉。當年這首歌以布拉格為創作靈感，描繪對異國風情的浪漫想像，但當年的MV其實是在台北松菸拍攝。現在她跨越九千公里實地取景，圓了蔡依林在23年前未能親赴當地拍攝的夢想，她也一一細數歌詞裡提到的「哥德式教堂」、「彩繪的玻璃窗」。有趣的是，真正的舊城廣場上其實並沒有許願池，歌詞裡的美麗誤會，至今仍是歌迷們熱議的話題。這次蔡依林也親自擔任單曲製作人並操刀改編，她形容布拉格的城市風景就像一幅畫，因此改編方向希望能馬上把大家帶進某一個明信片裡她邀請金曲製作人陳君豪協力統籌，交由新銳電子音樂人Flowstrong翻新編曲，將風格融合Alternative R&B與Hip hop，蔡依林表示：「原曲本身很經典，只要一改編就會帶來對比的壓力，所以我讓自己不要想太多，而是專注在當下的狀態去思考現在的我會如何詮釋，過程像是在『玩』，在十分『鬆』的狀態下完成。」全新MV由導演邱柏昶（Birdy Nio）執導，也是〈布拉格廣場〉第一次抵達它的靈感誕生之地。蔡依林連續兩日走訪了老城廣場、天文鐘，並在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，展開與過去自我對話的旅程。為了呼應「時間、記憶、信念、靈感、承諾」五大主題，Jolin在MV中夢遊仙境，分別詮釋了首航機長、永恆公主、沙龍女仕、命運旅人、繆思化身五種形象。拍攝過程中也發生不少爆笑插曲。導演特別安排一匹駿馬象徵歌迷長年的陪伴，沒想到拍不到一會兒，馬就突然在草地上狂奔，主人差點追不上，讓蔡依林笑說：「遇到一匹飆馬，應該是想要下班了。」適逢馬年，正好象徵一馬當先。此外，現場還有優雅的阿富汗獵犬入鏡，蔡依林看到獵犬飄逸的長髮，忍不住直呼：「她比我還漂亮！」