NBA金塊與雷霆之戰爆發嚴重肢體衝突，雷霆防守大將多爾特（Lu Dort）因絆倒約基奇（Nikola Jokic）被判二級惡意犯規驅逐出場。賽後，金塊代理總教練大衛艾德曼（David Adelman）與雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）針對此一爭議判罰與場上衝突各自發表了看法，言談間火藥味十足。金塊代理總教練大衛艾德曼在賽後受訪時表現得較為謹慎。他坦言：「我需要重新回看多爾特發生了什麼事。他們說那個動作看起來帶有惡意，但我當時沒看到。顯然裁判是那樣認定的，尼古拉也對此做出了反應。」 艾德曼強調，這是一場情緒激昂的比賽，且兩隊近年經常互相對陣，競爭強度本就極高。相較於金塊方的冷靜，雷霆總教練戴格諾特對多爾特被直接驅逐的結果顯然頗有微詞。他在賽後對此判罰給出了相當直白的回應：「我會這麼說：如果傑林威廉姆斯(Jaylin Williams)在場上奔跑時被絆倒，從現在開始，我們也會要求裁判吹判二級惡意犯規。就是這樣。」戴格諾特進一步表示，這場比賽從開局就充滿了身體對抗與火藥味。他重申，既然裁判在這次事件中設下了標準，那麼未來任何雷霆球員被絆倒，他們都會認為這值得一個二級惡意犯規，「這就是先例。」除了衝突外，雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在延長賽未上場也引起關注。戴格諾特解釋，亞歷山大才剛從長達24天的傷病中回歸，讓他今晚能上場的前提之一就是必須控管上場時間。「我們與他以及哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）都討論過這種情況，必須嚴格遵守復出計畫，」戴格諾特說道。