▲汪小菲開直播透露老婆生產的驚險細節。（圖／微博@幼稚園小蝦米）

汪小菲與已故女星大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在23日順利迎來兒子「小馬寶」。而近日汪小菲開直播分享老婆產子的驚險瞬間，原本夫妻倆打算去百貨公司逛街，馬筱梅雖然同意，但說肚子有點痛，汪小菲就決定不去了，不料下一秒馬筱梅一起身，羊水就破了，讓他驚呼要生了，馬上帶老婆到醫院，汪小菲也直呼跟拍電影一樣。汪小菲近日開直播分享馬筱梅生產細節，他表示原本前一秒還說「逛個街去吧，要不要去百貨公司」，馬筱梅一旁補充：「我說好吧，可是我肚子有點痛，然後我老公就說那算了，等下妳生在百貨公司」，結果下一秒馬筱梅一站起來羊水就破了，汪小菲驚呼要生了，還開玩笑直呼「以前都在電影裡看到」，然後馬上帶馬筱梅到醫院生產，並成功迎來兒子小馬寶。兒子出生後，馬筱梅也在IG分享汪小菲熟練的育兒模樣，表示自己不會餵奶跟拍嗝，所以就將這項任務交給汪小菲。已經不是第一次當爸爸的汪小菲，也親自將兒子放在腿上餵奶後，再輕輕拍兒子的背部，幫助排氣，慈父模樣引發熱議。汪小菲與馬筱梅於2024年再婚，婚後積極備孕，歷經1年多終於迎來新生命，春節期間汪小菲特地飛來台灣陪伴待產妻子，也與母親張蘭一同在台北度過年假，產前他曾分享除夕團圓畫面，並帶孩子走訪夜市，氣氛溫馨，隨著寶寶誕生，一家人再添喜氣。張蘭還在影片中提到，馬筱梅懷胎10月期間仍相當勤奮，不僅持續直播工作，還貼心照顧繼子女從未喊苦，她直言已經將這樣的兒媳婦「視如己出」，對其付出與體貼深感欣慰。據悉，包含月子餐、月嫂與月子中心安排等細節，馬筱梅多半親力親為，展現獨立作風。