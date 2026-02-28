汪小菲與已故女星大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在23日順利迎來兒子「小馬寶」。而近日汪小菲開直播分享老婆產子的驚險瞬間，原本夫妻倆打算去百貨公司逛街，馬筱梅雖然同意，但說肚子有點痛，汪小菲就決定不去了，不料下一秒馬筱梅一起身，羊水就破了，讓他驚呼要生了，馬上帶老婆到醫院，汪小菲也直呼跟拍電影一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲近日開直播分享馬筱梅生產細節，他表示原本前一秒還說「逛個街去吧，要不要去百貨公司」，馬筱梅一旁補充：「我說好吧，可是我肚子有點痛，然後我老公就說那算了，等下妳生在百貨公司」，結果下一秒馬筱梅一站起來羊水就破了，汪小菲驚呼要生了，還開玩笑直呼「以前都在電影裡看到」，然後馬上帶馬筱梅到醫院生產，並成功迎來兒子小馬寶。

▲汪小菲開直播透露老婆生產的驚險細節。（圖／微博@幼稚園小蝦米）
▲汪小菲開直播透露老婆生產的驚險細節。（圖／微博@幼稚園小蝦米）
汪小菲育兒超專業　馬筱梅分享他慈父模樣

兒子出生後，馬筱梅也在IG分享汪小菲熟練的育兒模樣，表示自己不會餵奶跟拍嗝，所以就將這項任務交給汪小菲。已經不是第一次當爸爸的汪小菲，也親自將兒子放在腿上餵奶後，再輕輕拍兒子的背部，幫助排氣，慈父模樣引發熱議。

汪小菲與馬筱梅備孕1年　新年迎來新生命

汪小菲與馬筱梅於2024年再婚，婚後積極備孕，歷經1年多終於迎來新生命，春節期間汪小菲特地飛來台灣陪伴待產妻子，也與母親張蘭一同在台北度過年假，產前他曾分享除夕團圓畫面，並帶孩子走訪夜市，氣氛溫馨，隨著寶寶誕生，一家人再添喜氣。

張蘭還在影片中提到，馬筱梅懷胎10月期間仍相當勤奮，不僅持續直播工作，還貼心照顧繼子女從未喊苦，她直言已經將這樣的兒媳婦「視如己出」，對其付出與體貼深感欣慰。據悉，包含月子餐、月嫂與月子中心安排等細節，馬筱梅多半親力親為，展現獨立作風。

📌看更多汪小菲相關新聞
大S兒女回台灣了！在馬筱梅家吃年夜飯　汪小菲帶去河堤放煙火
朱孝天缺席大S逝世週年！曾祝汪小菲賺大錢　幫忙帶貨1理由太現實
大S遭汪小菲領走8000萬被抹黑！《M字閒聊》還原真相　張蘭怒喊告

相關新聞

汪小菲老婆產後模樣流出！馬筱梅素顏同框帥兒　做完月子就回北京

馬筱梅順利生子！張蘭報喜「我又當奶奶了」　汪小菲升格三寶爸

張蘭一早搭機衝台北看孫！缺席汪小菲年夜飯原因曝光：感染了病毒

汪小菲老婆馬筱梅快生了！返台待產原因曝光　張蘭急飛台北迎愛孫