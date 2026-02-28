我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉近日PO影片自爆到米蘭看秀，票突然被取消。（圖／莫莉IG@molly_chiang）

時尚網紅莫莉日前才捲入前助理輕生疑雲，而之後莫莉與經紀人拍影片澄清，該助理也傳出還活著的消息，雙方還隔空互相控訴，讓外界霧裡看花。而近日，莫莉前往米蘭參加時裝周，原本還要現身Fendi時裝秀，不料卻在除夕前臨時被通知沒票，她也在26日分享心境，霸氣喊：「老娘絕對不會用Loser的心態面對」。莫莉在26日PO出影片，自爆除夕前一天突然被Fendi通知秀票沒了，「重點是我都定裝好了」。而她也透露原因，可能是設計師、公關，或是曝光策略改變，她表示一開始進入時尚圈遇到這種事情時，都會覺得是不是自己不夠好，或是做錯了什麼，但現在已經不會這樣想，並表示自己進入時尚圈這麼多年的感想就是，「我們的價值絕不可以建立在有沒有被選擇，或是有沒有被認可」，最後還霸氣喊：「我們可以失敗，但老娘絕對不會用Loser的心態面對」。莫莉也直言不管在哪個圈子，沒有人是可以永遠不被取代，或是永遠卡在同一個位置，就像工作跟戀愛一樣，「本來就是你在選人、人也在選你，重點是在這些選擇題之間，你還相不相信你自己」。莫莉認為比起一直盯著失去的、得不到的、沒有被選擇的，不如把重心放回自己「已經擁有」的東西上，「停止消耗，開始真正珍惜」，正面又樂觀的態度引發大讚。莫莉去年底在米蘭時裝週期間，遭遇近百萬的包車詐騙事件。據知情人士透露，莫莉團隊在詐騙案後，疑似將責任全推給前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry還搶先在社群發聲明，指控助理存在疏失，並影射其與公司有財務爭議。而這隨即導致前助理遭肉搜辱罵，還被貼上「翻版蘿拉」等標籤，在職場高壓與網路霸凌的雙重夾擊下，傳出該助理疑因身心崩潰，於去年底選擇輕生。而被爆出輕生未遂的莫莉前助理，也在事後出面受訪。據悉，前助理確實因網暴而選擇輕生，在急診室住了2天後，被送往精神科病房住5天後出院，前助理也出示了診斷與報案紀錄。而對於指控，莫莉也與經紀人PO影片反駁指控，經紀人還認為前助理刻意變換不同身分在散播消息，雙方不同立場引發討論。