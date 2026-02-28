我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國女團Crayon Pop成員超娥生下雙胞胎男寶寶，享受成為人母的喜悅。（圖／翻攝自超娥IG@minjinchoa）

曾以戴安全帽跳神曲〈Bar Bar Bar〉走紅的韓國女團Crayon Pop，成員超娥（本名許敏真）迎來了人生最美麗的奇蹟。長年與子宮頸癌病魔抗爭的她，成功透過試管嬰兒受孕，幸運遇上僅約1%機率的胚胎自然分裂。近日她驚喜宣布平安產下同卵雙胞胎男寶，母子均安，勵志的生命故事感動粉絲。超娥的求子之路艱辛，她在2021年12月25日與大6歲的企業家閃電結婚，新婚才滿1年，在產前檢查時被診斷出罹患子宮頸癌。為了將來的家庭藍圖，她接受了腫瘤切除手術並極力保留生育能力，開始抗癌之路。直到去年年初，超娥的身體狀況終於獲得醫師允許，開始備孕。令人振奮的是，她第一次進行試管嬰兒療程就成功受孕，植入的胚胎竟然發生了機率僅約1%的自然分裂，讓她幸運懷上了同卵雙胞胎，連超娥自己都忍不住直呼是奇蹟。超娥日前在IG發文透露，自己因為突發的宮縮與出血，已經在高危險產婦病房住院安胎將近兩週，努力將寶寶留在肚子裡直到35週。原本距離預定的剖腹產日子還有6天，沒想到半夜突然破水，讓她緊急被送進產房。幸運的是，生產過程十分順利。超娥透過限時動態曬出兩個寶貝躺在嬰兒車裡的照片，開心寫下：「Cute（胎名）2.46公斤、Heart（胎名）2.38公斤，一出生就伴隨著宏亮的哭聲，非常健康地抵達地球啦！」她感激地表示，雙胞胎不需要住進新生兒加護病房，可以直接和爸爸媽媽在一起，一切都要歸功於大家祈求她順產的福氣。迎來新生命的喜悅之餘，新手爸媽的震撼教育也隨之而來。超娥幽默分享了醫院的月子餐，笑稱剖腹產當天醫院就送來了清粥與海帶湯要她打起精神餵母乳，直呼：「管他什麼剖腹產，現在忙到根本沒精神去感受痛覺了，Happy^_^」不過面對24小時母嬰同室的挑戰，超娥也忍不住在IG崩潰求救。她拍下寶寶沉睡的側臉無奈寫道：「從昨天開始就直接24小時母嬰同室了..呵呵。每2到3個小時就要親餵、拍嗝消化、換尿布，我和老公到現在連一滴滴覺都沒睡到，這樣真的是正常的嗎.？」真實又接地氣的育兒日常，讓許多有經驗的媽媽網友看了會心一笑，也為她戰勝病魔迎來新生的勇敢獻上最溫暖的祝福。