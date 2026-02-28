我是廣告 請繼續往下閱讀

即將在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）分組賽對決中華隊與日本隊的澳洲代表隊，今（28）日在橫濱球場與日職橫濱DeNA灣星隊進行熱身賽。儘管澳洲打線遭到封鎖，最終以0：2敗北，但曾效力於中日龍隊、綽號「丁格」（Dingo）的澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）仍對球隊表現感到滿意，並展現出挑戰世界第一日本隊的強烈鬥志。在今日的練習賽中，澳洲隊投手群展現不俗實力，全場僅被橫濱DeNA擊出5支安打失2分。其中曾連兩屆參加經典賽的王牌投手奧拉夫林（Jack O'Loughlin）表現最為驚艷，中繼3局演出完美的九上九下。然而澳洲打線面對DeNA開季輪值候選人入江大生、石田裕太郎等三名投手，整場比賽僅擊出3支安打，未能攻下分數。尼爾森教練賽後表示：「這是一場很棒的比賽，投手表現紮實，打者也對應了優秀的投手，選手們都充滿自信地在比賽」。澳洲隊將在3月8日的東京巨蛋首戰對決日本隊。尼爾森教練提到大谷翔平時表示：「日本隊是世界第一的球隊，大谷選手非常有名且具備高人氣，我很期待能與他對戰」。有趣的是，日本隊總教練井端弘和曾是尼爾森在中日龍隊時期的隊友。尼爾森回憶道：「當時井端還是年輕球員，但他觀察力敏銳且比賽非常拚命」。雖然澳洲隊在2023年亞冠賽與2024年世界棒球12強賽都敗給井端率領的日本隊，但尼爾森對於此次WBC再度碰頭充滿信心，並尋求復仇機會。澳洲隊與日本、中華、捷克及澳洲隊同屬一次輪C組（東京賽區）。隨著正式賽賽程逼近，各隊皆透過熱身賽進行最終調整。澳洲隊展現出的投手深度，預計將對同組的各隊打線造成威脅。