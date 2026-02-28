我是廣告 請繼續往下閱讀

是因為該接觸「既無必要又過度」，且極有可能導致球員受傷

NBA例行賽今（28）日上演西區強權對決，奧克拉荷馬雷霆在主場歷經加時賽，最終以127：121險勝丹佛金塊。然而，比賽第四節爆發的嚴重肢體衝突成為焦點，雷霆前鋒多爾特（Lu Dort）因絆倒金塊球星約基奇（Nikola Jokic）被判二級惡意犯規遭驅逐出場。賽後，雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）特別為隊友發聲，強調多爾特並非蓄意傷人的球員。衝突發生在第四節，多爾特在一次回合中絆倒約基奇，引發後者強烈不滿並上前對峙。雷霆球員傑林威廉姆斯（Jaylin Williams）隨即為隊友出頭，雙方在場上怒目相視，場面一度失控。主裁判詹姆斯威廉姆斯（James Williams）在賽後解釋，多爾特的動作被判定為二級惡意犯規，針對這起風波，亞歷山大在賽後受訪時為多爾特緩頰。他表示，例行賽末段的比賽充滿身體對抗，雙方情緒都非常緊張。亞歷山大直言：「雖然雙方各執一詞，但。」儘管雷霆隊友全力護航，但金塊方與媒體評論員則持不同看法。約基奇賽後冷冷地評論道：「。我不認為籃球場上應該出現那種行為。」傳奇球星巴克利（Charles Barkley）在《Inside the NBA》節目中也批評多爾特的行為。他指出，，這也是衝突爆發的主因。裁判組在回看畫面後，維持了驅逐多爾特的判決，並對參與對峙的約基奇與傑林威廉姆斯各吹罰一次違反體育道德的技術犯規。主裁判強調，約基奇與傑林之間的接觸並未達到驅逐標準，因此僅判罰相互抵消的技術犯規。