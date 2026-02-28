我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林大鈞在228發文揭露與林義雄的過往。（圖／林大鈞FB）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。而今（28）日就是228紀念日，董事長樂團貝斯手林大鈞也在FB揭開一段與林義雄的往事，他表示林義雄是自己父親好友，在到台北開會時，常常會住在林大鈞家客廳的沙發，他還透露自從1980年發生血案後，就再也沒看林義雄笑過。適逢228和平紀念日與電影《世紀血案》引發社會關注之際，林大鈞在FB發文透露林義雄當年因與林大鈞的父親為宜蘭中學同窗好友，在林義雄擔任台灣省議員北上開會時，便經常借宿林大鈞家，睡在他們客廳的沙發上。林大鈞感慨表示，1980年發生震驚社會的林宅滅門血案時他年僅10歲，自那場悲劇發生之後，「再也不曾看過林義雄笑過」。林大鈞也回憶，爸爸曾說林義雄中學時愛訂做制服、在火車廂間吹風耍帥，因此被同學取了「斯文的」綽號，展現出想耍帥的少年模樣。然而在當時肅殺的政治氛圍下，林義雄長期遭到當局監控，連帶使林大鈞家中的電話常出現雜音，住家樓下轉角也常有穿著襯衫的不明人士站崗。林大鈞坦言自己直到28歲才真正了解228事件的來龍去脈，並十分慶幸身為單純生意人的父母能在當時全身而退。《世紀血案》爆出未經授權翻拍後，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏、寇世勳接連道歉，並喊話停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。而在演員聯合聲明、採取法律行動抵制影片的製作之後，《世紀血案》製片郭木盛已經表示片子將無限期延期。除了演員集體發聲外，中華民國電影導演協會也發聲明力挺演員、工作人員採取集體法律行動，九把刀和《大濛》陳玉勳、《陽光女子合唱團》林孝謙等都署名參與，表示：「支持『世紀血案』之演員、工作人員採取集體法律行動，讓資方正視該片人員的人格權。經過此次教訓和反省之後，我們呼籲，從業人員該以更嚴謹的態度面對相關題材，以符合社會大眾的期待和自身的職業道德」。顯然《世紀血案》的資方已經讓影壇團結，聯手對抗。