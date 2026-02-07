我是廣告 請繼續往下閱讀

3. 關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但卻未獲得相關人士林義雄的授權，爭議持續延燒，繼等參演者道歉後，片中飾演林義雄的夏騰宏也於今（7）日公開650字道歉聲明，首度說明接演經過與內心反省，坦言自己是在製作方於合約中保證「已取得合法授權」的前提下投入演出，沒想到全是謊言，而自己未能進一步確認當事人與家屬的實際意願，對此深感遺憾與歉意。夏騰宏回顧自己在2月1日的殺青記者會上，曾提到飾演林義雄「負擔很大」，必須閱讀對方生平，但發現林義雄影片很少，只能看著照片揣摩和想像神韻；今天他在聲明中解釋，自己詮釋的是38歲左右的林義雄，相關影像資料本就不多，翻看照片與有限的影像，試圖揣摩神韻與肢體狀態，但卻沒做到最重要的一件事「跟本人田調」，這份不安也一直放在心裡。夏騰宏也指出，拍攝合約內確實載明製片方已保證取得本片的合法授權，作為演員，他選擇相信合約內容，專心投入角色，但如今回頭檢視，認為自己不該被動等待劇組處理相關事宜，未能主動確認實際狀況，是自己必須承擔的錯誤判斷，並為此向林義雄先生正式道歉。針對外界關注，夏騰宏也在聲明中清楚列出3點說明，強調自己接演的初衷，是希望透過戲劇形式，讓更多人理解那段歷史的重量，以及林義雄在苦難中展現的意志力，整個詮釋過程始終抱持敬畏與嚴謹，絕無冒犯之意；對於各界針對表演與製作程序正義的批評，他全數接受；而對於製片方未取得林義雄同意即拍攝的作法，他明確表態不認同、不支持，未來將不再參與本片任何相關活動。《世紀血案》是時代懸疑電影，改編自1980年2月28日發生、至今仍未偵破的林義雄「林家血案」，當年林義雄因美麗島事件遭羈押於景美軍法看守所候審，期間其位於台北的住家遭歹徒闖入，雙胞胎女兒與母親遇害，大女兒重傷倖存，案件至今真相未明，被視為台灣白色恐怖時期最沉痛、也最具政治高度的歷史傷痕之一。該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏、黃河、韓宜邦、夏語心等人演出，但在外界得知電影並未取得林義雄相關人士授權後，簡嫚書、楊小黎、李千娜與黃河已於今日陸續發聲回應並公開道歉。《世紀血案》爭議懶人包，可「」查閱。近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。拍攝合約中，作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。我想向大家說明：1. 關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。2. 關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。