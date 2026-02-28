我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕在今日親發文反擊酸民。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）

台北101董事長賈永婕近來關注林宅血案等社會議題，受封「民主油罐車」，今（28）日為228和平紀念日，賈永婕昨日宣布，將在台北101為228點燈，不料卻被大批網友開酸，還有人嘲諷「要不要替318事件點燈？」對此，賈永婕也於今日凌晨再度發文，強調「我不替任何人翻案」。賈永婕宣布要為228在台北101點燈後，受到許多網友的批評，她也在今日凌晨再度發文，「有人酸我：要不要替318事件點燈？賈德耀要不要罰坐」，並直言：「歷史怎麼評價，是歷史學家的事。我不替任何人翻案」。由於賈永婕日前才澄清曾祖父是北洋政府總理賈德耀弟弟賈德潤，對於網友重提這件事，她也反嗆：「他要怎麼罰坐啦？他又沒有銅像被供奉！」賈永婕指出北洋政府曾是國際承認的北京政府，透露自己是最近才知道以前都被稱是北洋軍閥，直言：「正統不等於正義，所有不公不義的事情都必須譴責」。對於說她數典忘祖的人，賈永婕則驕傲回擊，「我倒覺得我們賈家列祖列宗應該覺得揚眉吐氣，大鳴大放，驕傲我這個也許跟他們時代不同，思想不同但是一身正氣漂亮的後代」。她也透露自己最近才看完《大濛》，流了不少淚，感嘆「多麼不容易啊！」228事件發生於1947年2月27日，起因於台北大稻埕緝菸衝突，專賣局人員毆打女販並槍殺抗議民眾，引發市民憤怒，次日全台爆發大規模示威，要求政治改革。國民政府台灣行政長官陳儀表面應允，暗中請求南京派兵鎮壓，3月8日起軍隊從北至南展開清鄉，造成大量知識分子與平民傷亡，史稱228事件。1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，將2月28日定為「和平紀念日」，最初為非假日紀念；1997年2月25日修法改為國定假日，為台灣首個法定放假日，以正視歷史錯誤並促進民主反思。 此舉後推動周休二日制度，將部分假日彈性調整，強化社會和解與和平教育意義。