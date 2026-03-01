我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊在主力控衛范維利特（Fred VanVleet）缺陣期間，嘗試讓進入聯盟第三年的球星阿門湯普森（Amen Thompson）全職扛下控球重任。儘管湯普森擁有前鋒身分中少見的運球與組織潛力，但目前的實驗結果顯然並不理想。根據美媒報導，這項轉型計畫在半場進攻的流暢度與關鍵時刻的執行力上，皆面臨巨大挑戰。湯普森轉型控衛的最大阻礙之一在於缺乏外線威脅。本賽季他的三分球命中率僅有19.4%，且大多數是在對手未貼身防守下的空檔投射。報導指出，由於其投籃姿勢不穩定，導致他難以像現代控衛那樣在場上拉開空間，進而影響了團隊進攻的廣度。此外，控衛位置需要極高的比賽閱讀能力與瞬間決策力，而湯普森在半場進攻中顯得缺乏經驗。他在面對高壓防守時容易陷入包夾，且處理球的節奏往往慢了半拍，這與他原本在快攻轉換中展現的頂尖運動天賦形成鮮明對比。缺乏正統控衛掌控節奏的副作用，在比賽末段表露無遺。火箭隊本季在第四節領先的情況下多次遭到逆轉，目前更是全聯盟延長賽輸球場次最多的球隊。在防守強度提升的第四節與延長賽，湯普森在掌控比賽節奏與管理球場局勢上的生疏，讓火箭隊付出了沉重代價。雖然火箭隊目前仍以37勝21負的戰績暫居西區第三，但與龍頭雷霆隊及近期狀態火燙的馬刺隊之間的差距正在拉大。儘管控衛實驗受挫，但這並不代表湯普森的養成徹底失敗。他在防守端仍是聯盟頂尖的干擾者，且在轉換快攻中極具威脅。報導分析，雖然中鋒申京（Alperen Sengun）的組織能力能分擔部分半場進攻重擔，但若火箭隊想在季後賽走得更遠，重回競爭者行列，尋回如范佛利特般的正統後衛引導仍是當務之急。湯普森證明了他是一名優秀的籃球運動員，但或許在目前的 NBA 體系下，他更適合發揮其防守與運動天賦，而非勉強擔任進場後的節奏指揮官。