第五屆世界棒球經典賽（WBC）即將於5日正式揭開序幕。日職太平洋聯盟強權福岡軟銀鷹隊此次共有9人參戰，除了4名入選日本代表隊的球員外，另外有5名外籍選手代表母國出征。其中，年僅20歲、效力於軟銀的台灣小將張峻瑋，確定披上台灣隊戰袍。在接受日媒《讀賣新聞》訪問時，張峻瑋談到自身優勢毫不猶豫地說：「有威力的直球就是我的武器。」同時也希望自己能透過經典賽去到更大的舞台。
目標還是大聯盟！張峻瑋視經典賽為敲門磚
身高179公分、體重82公斤的張峻瑋，是軟銀體系培養中的育成選手，本季僅僅是加盟球隊第2年。儘管在三、四軍的實戰經驗還不算豐富，但球團對他的潛力相當肯定。軟銀四軍監督齊藤和巳接受《讀賣新聞》採訪時直言：「能明顯感受到他極高的潛力。」張峻瑋也表示，球團完善的訓練設施與規劃，讓他能在良好的環境中專心磨練技術，逐步累積自信。
對於首次踏上如此高強度的國際賽舞台，張峻瑋難掩期待。他坦言，大聯盟始終是自己的長遠目標，而經典賽正是一個難得的契機：「這是一個非常大的機會，希望能牢牢把握住，一步一步成長。」
直球是張峻瑋最大武器！軟銀四軍監督給期許
談到自身優勢，張峻瑋毫不猶豫地說：「有威力的直球就是我的武器。」除展現了極強的勝負欲，張峻瑋也期盼透過國際賽與頂尖選手同場較勁，親身體驗大賽氛圍，為未來職業生涯累積寶貴經驗。斉藤和巳也鼓勵他珍惜這趟旅程，「不管是什麼，只要能帶回對自己有幫助的收穫就好。」
對於未來，張峻瑋目標明確：「無論走到哪支球隊，都希望成為被稱為王牌的投手。」隨著經典賽開幕在即，台灣球迷都在關注，這名火球小將是否能在世界的注目下，展現出足以震撼各國強權的潛力。
消息來源：《讀賣新聞》
