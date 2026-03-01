2026 年世界棒球經典賽（WBC）開戰在即，尋求重返榮耀的美國隊，本屆由洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）親自扛起隊長重任。賈吉在受訪時坦言，2023年冠軍戰大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）那幕「再見三振」仍歷歷在目，而這正是激發他帶隊雪恥的最大動力。他豪氣宣言：「現在，輪到我們上場改寫劇本了。」
冬奧金牌魂點燃鬥志 復仇者聯盟正式集結
作為本屆美國隊的領袖，賈吉對於即將展開的奪金之旅感到無比興奮。他在接受《The Athletic》訪問時透露，美國隊群組近期正為了美國男子冰球隊在米蘭冬奧擊敗加拿大、奪下睽違46年金牌的消息感到熱血沸騰。賈吉表示：「我們都在群組裡討論這件事，看到那些小伙子展現鬥志、為國爭光，我們感到非常自豪。現在，輪到我們出擊了。」
本屆美國隊不僅打線豪華，投手端更引進了新科國聯賽揚獎得主、海盜隊王牌斯肯斯（Paul Skenes）。斯肯斯同樣受到奧運金牌的鼓舞，他直言：「我們是美國隊，必須向全世界展現我們的統治力，這就是我們要做的事。」美國隊將先前往亞利桑那州與巨人、洛磯進行熱身賽，接著於台灣時間3月6日在休士頓Daikin Park迎戰巴西，正式展開分組賽。談到經典賽的高張力氛圍，賈吉表示這項賽事從一開始就像季後賽，能幫助球員更快進入狀態，因為這是為國家而戰的激烈競爭。曾有參賽經驗的洋基隊友貝德納（David Bednar）也認同此觀點，強調這種「火力全開」的備戰方式是開啟新球季的絕佳途徑。
洋基成各國戰力庫 凱許曼：反映球員優秀素質
談到經典賽的高張力氛圍，賈吉表示這項賽事從一開始就像季後賽，能幫助球員更快進入狀態，因為這是為國家而戰的激烈競爭。而本屆經典賽，紐約洋基成為各國代表隊的重要戰力來源。除了賈吉領銜美國隊並由名將派提特（Andy Pettitte）出任投手教練外，奇森姆二世（Jazz Chisholm Jr.）與貝克（Brendan Beck）披上英國戰袍；威爾斯（Austin Wells）、多瓦爾（Camilo Doval）與羅沙里奧（Amed Rosario）則代表多明尼加出征。此外，克魯茲（Fernando Cruz）與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）效力波多黎各，柯恩（Harrison Cohen）為以色列出賽，卡巴列羅（José Caballero）則代表巴拿馬。
洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）對此樂見其成，他表示若球隊擁有很多好球員，各國自然會爭相徵召，這反映出球隊的人才深度。總教練布恩（Aaron Boone）也給予高度肯定，認為球員們在這個冬天都完成了充足準備，這項盛事對棒球運動非常有益。
集結聯盟巨星 「是時候開始幹活了」
對賈吉而言，這不僅是爭奪金牌，更是一次難得的體驗，他非常期待與哈波（Bryce Harper）、威特二世（Bobby Witt Jr.）及羅利（Cal Raleigh）等頂尖球星並肩作戰。他笑稱雖然平時與洋基隊友保持聯絡，但相信大家屆時都會守在電視機前關注比賽。
賈吉最後鬥志昂揚地表示：「我很興奮，就像當初決定參賽的那天一樣，兄弟們都熱血沸騰，是時候開始幹活（Go to work）了。」
消息來源：the Score
