世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月5日點燃戰火。效力於日本職棒軟銀鷹隊的20歲育成右投張峻瑋，此次入選中華代表隊，備受台日兩國球界關注。對於這位年僅20歲便肩負國家期待的年輕小將而言，WBC不僅是挑戰世界的舞台，更是他邁向大聯盟目標的重要跳板。
軟銀二軍監督盛讚潛力 具備王牌投手特質
身高179公分、體重82公分的張峻瑋，今年是加盟軟銀的第2年。雖然他在二軍的實戰經驗尚淺，但軟銀二軍監督齊藤和巳對其評價極高，認為他展現出非常優異的潛在能力。
張峻瑋本人則對軟銀球團完善的練習環境感到滿意，並在扎實的訓練下累積了強大的自信。他具備不服輸的性格，談到自己的投球風格時展現高度自信，在接受日本《讀賣新聞》訪問時他直言：「充滿威力的快速球就是我的最大賣點」。
累積國際賽經驗 齊藤和巳期許：帶回成長養分
對於張峻瑋入選中華隊，齊藤和巳監督寄予厚望。他強調，讓年輕球員親身感受頂尖選手的意識與國際大賽的張力至關重要，並期許張峻瑋能將這次參賽所獲得的正面經驗帶回球隊。
張峻瑋則展現了強烈的企圖心，他表示：「無論去到哪支球隊，我都希望能成為被稱作『王牌』的投手」。為了接近這個理想形象，這位軟銀育成右投已做好準備，將在WBC舞台上用引以為傲的速球挑戰世界強權。
消息來源：讀賣新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
身高179公分、體重82公分的張峻瑋，今年是加盟軟銀的第2年。雖然他在二軍的實戰經驗尚淺，但軟銀二軍監督齊藤和巳對其評價極高，認為他展現出非常優異的潛在能力。
張峻瑋本人則對軟銀球團完善的練習環境感到滿意，並在扎實的訓練下累積了強大的自信。他具備不服輸的性格，談到自己的投球風格時展現高度自信，在接受日本《讀賣新聞》訪問時他直言：「充滿威力的快速球就是我的最大賣點」。
累積國際賽經驗 齊藤和巳期許：帶回成長養分
對於張峻瑋入選中華隊，齊藤和巳監督寄予厚望。他強調，讓年輕球員親身感受頂尖選手的意識與國際大賽的張力至關重要，並期許張峻瑋能將這次參賽所獲得的正面經驗帶回球隊。
張峻瑋則展現了強烈的企圖心，他表示：「無論去到哪支球隊，我都希望能成為被稱作『王牌』的投手」。為了接近這個理想形象，這位軟銀育成右投已做好準備，將在WBC舞台上用引以為傲的速球挑戰世界強權。