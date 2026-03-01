我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽即將點燃戰火，衛冕軍日本武士隊首戰將於3月6日在東京巨蛋迎戰台灣隊。根據日媒《體育報知》最新預測，日本隊教練團計畫祭出最強防線，預計由道奇隊王牌山本由伸掛帥先發，並搭配歐力士猛牛左投宮城大彌擔任「第二先發」。這樣的新舊「歐力士王牌」另類接力，被視為日本隊力保預賽首勝、邁向連霸之路的最完美安排。日本隊左投宮城大彌於2月27日的「侍 Japan 系列賽」對戰中日龍時，主投3局無失分，展現極佳的穩定度與壓制力。由於WBC預賽首輪有嚴格的投球限制，日媒《體育報知》指出，教練團傾向讓山本由伸在投完規定球數後，換上宮城大彌接棒。這種「右王牌接左王牌」的配置，不僅能利用山本的高速火球與指叉球混淆視聽，更能發揮宮城精準的控球與速差優勢，讓台灣隊打者在適應上難度倍增。值得關注的是，宮城大彌與台灣棒球其實頗有淵源。他在2019年U18世界盃時曾對戰中華隊，當時他先發主投5局失3分吞下敗仗。時隔七年，宮城已成長為日職頂尖左投，如今有望在一級國際賽事首度對決中華隊，這場潛在的「雪恥之戰」也為台日大戰增添不少話題。而台灣隊方面，如何應對山本由伸155公里以上的速球，並及時切換節奏面對宮城的刁鑽變化球，將是能否在東京巨蛋突圍的關鍵。總教練井端弘和曾表示，首場比賽的張力與壓力最巨大，因此派遣擁有世界大賽MVP頭銜的山本由伸掛帥是最令人安心的選擇。透過山本與宮城的接力，日本隊目標在首戰就展現「完全封鎖」的氣勢，向全世界宣告衛冕決心。