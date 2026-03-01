備戰世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍日本」1日完成在名古屋的壯行賽後，隨即搭乘新幹線前往大阪，準備迎接2日對歐力士、3日對阪神的經典賽官方熱身賽。當「侍日本」全隊身穿海軍藍西裝現身名古屋車站時，現場瞬間湧入大批民眾想要一睹大谷翔平風采，一度出現混亂場面。
日本全隊身穿海軍藍西裝！大谷翔平人氣太旺
今日日本武士隊全體球員穿著官方合作夥伴UNIQLO的深藍色西裝，配戴青藍色領帶現身名古屋車站，準備搭車前往大阪。為了一睹「二刀流」巨星大谷翔平與各明星球員風采，大批民眾擠滿車站大廳。當大谷翔平的身影出現時，現場發出震耳欲聾的尖叫聲，「大谷！」的歡呼聲此起彼落，民眾爭相舉起手機捕捉畫面。
根據《產經體育》報導，為確保球員安全，車站構內從大廳到月台均架起規制線，並配備愛知縣警力嚴陣以待，場面一度呈現緊繃的狀態，足以見證日本國民對這屆經典賽的瘋狂期待。
大聯盟球員禁令解除！大谷翔平明天正式開打
日本隊日前在名古屋與中日龍隊完成兩場壯行賽，但受限於大聯盟球團與賽事主辦方的規則，包含大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也、菅野智之及菊池雄星在內的大聯盟球星均無法上場。
不過，明天對陣歐力士隊及3日對陣阪神虎隊的經典賽官方熱身賽中，大谷翔平等一眾大聯盟球星將正式解除「禁賽令」，能夠上場打擊甚至登板投球。
練習賽驚天160公尺全壘打 大谷：每場比賽都至關重要
大谷翔平自上週搭乘專機返日後，一舉一動都是焦點。28日他在名古屋的打擊練習中，僅揮棒25次就敲出9發全壘打，其中一球甚至直擊球場5樓看台，推測飛行距離高達160公尺，讓全場觀眾與隊友驚嘆連連。
儘管還在克服時差問題，大谷翔平在受訪時堅定表示：「雖然身為衛冕軍，但這次想要贏球絕對不容易。壓力一定會有，但我的心態沒有改變，每一場比賽都非常重要，我們必須打出屬於自己的棒球。」日本武士隊明、後兩天在大阪進行最後調整，隨後便正式進入經典賽正賽。全日本球迷都屏息以待，準備見證這支「史上最強日本隊」的威力。
消息來源：《體育報知》、《產經體育》
