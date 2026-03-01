我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美媒預測如果中華隊能在首戰擊敗澳洲，並在第二戰重挫日本，極有可能以分組第一之姿挺進決賽圈。（圖／挺悍運動行銷提供）

▲B組美國隊實力領先全組。第二名之爭預計由墨西哥與義大利對決。（圖／取自MLB官方X）

▲克萊爾預測WBC 8強名單摘要。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開幕在即，各組晉級情勢引發熱烈討論。MLB.COM記者克萊爾（Michael Clair）近日接受日本知名棒球作家丹羽政善訪問時，對8強名單做出大膽預測，其中他特別點名C組的中華隊不僅極具競爭力，更有可能撼動尋求連霸的日本隊，奪下分組第一。而其他組別方面，加拿大、波多黎各、美國、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉被其看好能夠晉級八強。克萊爾指出，日本隊晉級8強幾乎沒有懸念，但真正的看點在於「誰是分組第一」。他強調，台灣在去年秋天的世界棒球12強賽中，成功終止了日本隊在國際賽的27連勝。儘管本次日本隊擁有大谷翔平與山本由伸等大聯盟巨星，但如果中華隊能在首戰擊敗澳洲，並在第二戰重挫日本，極有可能以分組第一之姿挺進決賽圈。針對台灣隊戰力，克萊爾點名季後加盟軟銀、擁有98英里火球的徐若熙，以及響尾蛇隊潛力新秀林昱珉為先發雙核心。林昱珉曾在12強冠軍賽對日本主投4局僅被敲1安無失分。此外，運動家隊潛力左投林維恩、海盜隊3A好手陳柏毓，以及在大聯盟潛力三壘手排名第3的李灝宇，都是克萊爾眼中值得注目的關鍵人物。A組克萊爾預測由加拿大與波多黎各晉級。加拿大擁有泰昂（Jameson Taillon）與昆特里爾（Cal Quantrill）等具實績的先發投手，戰力均衡；主場作戰的波多黎各雖缺少林多（Francisco Lindor）等大將，但實力仍優於哥倫比亞。而克萊爾斷言B組美國隊實力領先全組。第二名之爭預計由墨西哥與義大利對決。墨西哥本次補進西雅圖水手隊終結者穆紐茲（Andres Munoz），解決了上屆關門不穩的隱憂；義大利則有諾拉（Aaron Nola）坐鎮投手陣，實力不容小覷。至於D組，克萊爾認為是最缺乏懸念的一組，由多明尼加與委內瑞拉雙強統治。多明尼加坐擁小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）及塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等全明星打線；委內瑞拉則有阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）與培瑞茲（Salvador Perez）領軍。若日本隊最終以C組第一晉級，且委內瑞拉排名D組第二，雙方將在準準決賽正面碰頭。A組：加拿大、波多黎各B組：美國、墨西哥（義大利）C組：日本、台灣D組：多明尼加、委內瑞拉