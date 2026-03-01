我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（1）日和洛杉磯湖人進行「湖勇士大戰」，但比賽卻呈現一面倒，比分上半場就已經拉開，三節打完就進入到垃圾時間之中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）這一場比賽得到22分9助攻7籃板，唐西奇（Luka Doncic）拿到26分8助攻6籃板，里夫斯（Austin Reaves）拿到18分，湖人三巨頭合砍66分，終場以129：101輕鬆取勝，結束近期的3連敗。今日湖人和勇士在大通中心進行比賽，勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）復出，但球隊開賽就被湖人打出一波10：2的攻勢。勇士今日防守不佳，被湖人在前8分鐘就攻下25分，自己進攻端發揮也不理想，首節打完就以20：33落後。次節戰況更懸殊，湖人打到該節中段已經投進9顆三分球，將分差進一步拉開到了21分。雖然勇士後續加快節奏、嘗試更多轉換進攻，一度將分差追回到只剩12分，但湖人半場打完依舊以65：47領先，詹姆斯半場就已砍下了20分。這場比賽勇士主要問題在於無法限制湖人外線，被詹姆斯和唐西奇（Luka Doncic）兩名球星切入後，協防人員輪轉不夠確實，造成外線出空檔，易籃再戰後此問題依舊沒有得到改善，湖人僅打26分鐘就已投進15顆三分球了，三節打完99：72領先，比賽至此也已無選念。唐西奇拿到26分為兩隊之冠，湖人所有球員上場時間都不到30分鐘，這也讓他們為明天背靠背打沙加緬度國王預留體力。今天湖人和勇士比賽前的氣氛很和諧，柯瑞（Stephen Curry）雖然沒打比賽，但和老對手詹姆斯賽前敘舊，兩人交頭接耳聊了不少。格林則和唐西奇擁抱致意。柯瑞不打，也使今天的比賽提前失去懸念。