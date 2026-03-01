2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開戰，美國隊陣中的靈魂人物、蟬聯兩屆美聯賽揚獎的老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal）近日正式確認，他在本屆賽事中「只會出賽一場」。這項決定引發球迷熱議，史庫柏在春訓基地受訪時親自揭露背後關鍵，強調一切是為了能在MLB開幕戰維持最佳狀態，而隊友們也表示理解且尊重，巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）更緩頰：「畢竟整個賽程也就7場比賽。」

若賽季中舉行願多投　史庫柏曝時間點是硬傷

史庫柏近期在Podcast節目中針對「一場限定」的決定表達看法。他坦言，這項計畫是與所有相關人員達成共識的結果。史庫柏強調，問題並非不願出力，而是礙於賽事舉辦的時間點。他表示：「如果這項賽事能像冰球一樣在賽季中舉行，為美國隊投2場比賽就完全沒有問題，我會盡可能多投。」由於經典賽正值大聯盟春訓，投手必須在保護手臂健康與國家榮譽間取得極難的平衡。

韋伯幫平反：球迷沒意識到一共才7場

面對史庫柏遭受的輿論壓力，同樣入選美國隊的巨人隊王牌韋伯也在《Foul Territory》節目中為隊友叫屈。韋伯直言，自己在這類議題上也常受到不公平對待，但球迷往往忽略了經典賽的賽制長度。

「大家沒意識到，這項賽事一共也就只有7場比賽，對吧？」韋伯在節目中分析道，「如果我投2場，史基斯（Paul Skenes）投2場，史庫柏投1場，剩下的比賽也都還會有一堆強投可以負責。我們的投手陣容深度，絕對足以支撐這樣的輪值安排。」

夢幻陣容衝擊冠軍　美國隊3/6展開奪金之旅

儘管史庫柏僅有「一場限定」演出，但本屆美國隊的陣容依舊堪稱「復仇者聯盟」。打線由洋基隊長賈吉（Aaron Judge）領軍，搭配哈波（Bryce Harper）、小威特（Bobby Witt Jr.）以及強力捕手羅利（Cal Raleigh），火力堪稱史上最強；投手端則有新科賽揚強投史基斯（Paul Skenes）與韋伯坐鎮，戰力極具代表性。

根據賽程安排，美國隊將於台灣時間3月6日在休士頓Daikin Park迎來首戰，對手為巴西隊。

消息來源：Flippin' Bats Podcast

