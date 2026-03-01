我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（1）日客場挑戰金州勇士，面對近期三連敗的低迷與傳奇球星巴克利（Charles Barkley）「湖人不是強隊」的毒舌批評，當家球星詹姆斯（LeBron James）用行動做出最強力的回應。現年41歲的詹姆斯今日僅出賽28分鐘，便高效砍下22分、7籃板與9助攻，不僅帶領湖人以129：101大勝勇士終結連敗，更打破由「籃球之神」喬丹保持的歷史紀錄，同時成為湖人隊史第二位1000記三分的球員。今日詹姆斯展現了極致的進攻效率，上半場10投7中轟下20分、4籃板與4助攻，其中外線三分球4投4中，命中率高達100%。根據數據統計，詹姆斯以41歲又61天 的年紀，達成「半場得分 20+ 且三分命中率 100%」的壯舉，正式超越「飛人」喬丹（Michael Jordan），成為NBA歷史上完成此紀錄最年長的球員，證明他在生涯第23個賽季仍能不斷進化。除了超越喬丹，詹姆斯在今日比賽中也迎來個人里程碑。這是他在紫金軍團效力的第8個賽季，隨著上半場三分球連發，他正式達成湖人生涯1000記三分球的成就，成為湖人隊史第二位完成此紀錄的球員，僅次於傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）效力20季所留下的1827記紀錄。在比賽之前，ESPN分析師巴克利曾公開批評湖人隊「不具備競爭力」、「防守平庸」，甚至開玩笑稱聯盟應該介入調查湖人是否在「擺爛」。然而今日湖人展現了截然不同的求勝意志，除了詹姆斯的高效表現外，全隊多點開花，終場以28分之差痛擊勇士。這場勝利對於目前戰績34勝24敗、暫居西區第6的湖人至關重要，成功拉開了與附加賽區的距離，也暫時止住了外界的批評聲浪。