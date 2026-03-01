我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（1）日在主場大通銀行中心迎戰洛杉磯湖人隊，這場備受矚目的「湖勇大戰」出乎意料地呈現一面倒局面。儘管勇士大前鋒德雷蒙德格林（Draymond Green）今日復出，但球隊防守崩盤，三節打完便落後達27分，比賽早早進入垃圾時間。因傷缺陣的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在場邊受訪時坦言，球隊目前的首要任務是保持健康並找回定位。比賽開局湖人便反客為主，打出一波10：2的攻勢，前8分鐘就狂轟25分。勇士不僅防守端無法限制詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的切入破壞，協防輪轉也漏洞百出，導致湖人外線空檔頻出。次節湖人火力更猛，半場投進9顆三分球，一度將領先擴大至21分。半場結束湖人以65：47領先，詹姆斯個人已進帳20分。易籃再戰後，勇士防線依舊潰不成軍，湖人僅用26分鐘就投進15顆三分球，三節結束以99：72領先，讓比賽徹底失去懸念。美媒記者Nick Friedell更直接吐槽：「這場比賽很早就結束了，真的太難看了。」因「跑步膝」傷勢缺席多場比賽的柯瑞，今日在場邊接受ESPN採訪時談及恢復進度。他表示：「感覺正在變好。這種傷勢比較奇怪且難以預測，但自全明星周末以來每天都有進展，這已經是目前能期待的最好情況，希望能盡快回到場上。」面對球隊近期的困境與今日的慘敗，柯瑞仍對球隊充滿信心。他強調：「我們知道，當陣容齊整時，我們足夠出色，能在季後賽裡擊敗任何對手。關鍵在於我們能否保持健康並走到那一步。目前第一步是把所有人整合在一起，搞清楚自身的定位。」轉播方在第四節也列出一項有趣的數據：湖人本賽季雖然在「關鍵時刻」(Clutch time)擁有16勝5負的優異戰績，但在輸掉的24場比賽中，竟然有19場輸分超過10分，顯示湖人本季表現極端，若非贏得驚險，就是遭遇慘敗。勇士隊在今日吞下這場難堪的敗仗後，季後賽排名競爭更加吃緊，如何在柯瑞回歸前止跌回升，並重新建構防守體系，將是總教練科爾(Steve Kerr)急需解決的難題。