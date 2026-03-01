我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（1）日客場挑戰金州勇士隊，在這場備受矚目的對決中，湖人隊開賽便展現排山倒海的攻勢，最終以129：101大勝勇士。今日正值湖人球星唐西奇（Luka Doncic）的27歲生日，他與詹姆斯（LeBron James）聯手打爆勇士防線，不僅為自己送上最佳生日禮物，詹姆斯更在這一戰刷新多項歷史紀錄。作為今日壽星，唐西奇僅出賽29分鐘，全場17投9中、其中三分球9投4中，高效繳出26分、6籃板、8助攻、1抄截與1阻攻的全能數據。根據StatMuse統計，這已經是唐西奇職業生涯連續第3年在生日當天的比賽中取勝。賽後唐西奇對球隊表現感到滿意，他表示：「今天我們打出了合作以來最好的一場比賽，大家在傳球配合上非常有默契。」不過談到生日驚喜時，他則開玩笑地抱怨：「還沒有人送我生日禮物，這真的太不可思議了。」湖人隊能在大通銀行中心反客為主，另一大功臣非詹姆斯莫屬。詹姆斯今日出賽28分鐘，13投7中（三分球6投4中）攻下22分、9助攻、7籃板。他在上半場便火力全開，僅打17分鐘就以10投7中、三分球4投4中的百分之百命中率狂砍20分，反觀勇士先發五人上半場合計僅投進4顆三分球。此役詹姆斯創造多項紀錄，包括：超越喬丹成為上半場三分命中率100%且拿20+最年長的球員；完成湖人生涯1002個三分，成為隊史第二位投進超過1000顆三分球球員；本世紀40歲20+次數榜單，詹姆斯59次，其餘球員合計45次。由於分差過大，湖人主力唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）在三節結束後便打卡下班。詹姆斯也在第四節象徵性上場4分鐘後退場休息，正負值達高驚人的+26。湖人隊展現出強大的團隊戰力與化學反應，尤其在關鍵傳導與外線火力的壓制力上，讓勇士隊毫無還手之力。這場大勝不僅鞏固了湖人的季後賽排名，也向全聯盟宣告，當兩大球星狀態全開時，湖人隊依舊是爭冠不可忽視的威脅。