洛杉磯湖人隊今（1）日作客大通中心，不僅以129：101輕鬆擊潰金州勇士，更為當家球星唐西奇（Luka Doncic）送上一份大禮。適逢27歲生日的唐西奇，全場高效轟下26分，聯手詹姆斯（LeBron James）終結連敗，其職業生涯累積數據更正式比肩歷史級神獸，成為聯盟史上最全能的27歲球員之一。贏球後，唐西奇接受訪問時笑說：「目前都還沒人送我生日禮物，太神奇了。」為了幫唐西奇慶生，湖人球團今日特別定做了一個融合「斯洛維尼亞國家隊」與「湖人隊」球衣造型的專屬77號蛋糕。賽前，詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）等隊友在休息室領銜大合唱生日快樂歌，讓身穿花短褲的唐西奇笑開懷。在一場大勝過後，球隊氣氛和樂，唐西奇賽後受訪時不改幽默本色，調侃隊友們：「目前還沒有人真的送我生日禮物，這太不可思議了！」雖然才剛滿 27 歲，但唐西奇累積的數據已足以進入名人堂的討論名單。根據NBA官方統計，唐西奇在27歲前累計得分高達14383分，為歷史以來同年齡中的第四高，僅次於詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）與安東尼（Carmelo Anthony）。更驚人的是，他成為NBA歷史上第三位能在27歲前達成「10000分、4000籃板、4000助攻」里程碑的球員，與詹姆斯及「大三元製造機」羅伯森（Oscar Robertson）齊名。此外，這也是他連續第4年在生日當天得分突破20分大關，展現恐怖的得分穩定性。本場比賽因勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣，戰況呈現一面倒。詹姆斯上半場火力全開強攻20分，唐西奇則在下半場接管比賽，他在出賽僅29分鐘的情況下，17投9中、射入4記三分彈，全場繳出26分、6籃板、8助攻。湖人全場外線如雨下，光是三節打完就已經領先達27分，讓比賽提前進入垃圾時間。這場大勝不僅終結了湖人的3連敗，更讓所有主力球員的上場時間都控制在30分鐘內，為明日「背靠背」對陣沙加緬度國王的比賽保留體力。