我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）奪冠大熱門美國國家隊，於台灣時間3月1日（當地時間2月28日）在亞利桑那州訓練營正式集結。這支由洋基隊長賈吉（Aaron Judge）領銜的「復仇者聯盟」，集結了大聯盟當今最強的投打戰力，隨著集訓展開，全美媒體的關注度也推向最高峰。本次美國隊陣容堪稱史上最強，除了由洋基強打賈吉擔任隊長外，投手陣容更擁有兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），以及上賽季包辦賽揚獎與年度最佳新秀的海盜隊王牌史基斯（Paul Skenes）。內野方面，則由兩屆MVP得主哈波（Bryce Harper）與皇家隊全能球星小威特（Bobby Witt Jr.）坐鎮，豪華程度讓各國代表隊嚴陣以待。隨著訓練營開啟，媒體報導也進入狂熱階段。ESPN熱門脫口秀節目《帕特·麥卡菲秀》（The Pat McAfee Show）已宣布將從3月3日訓練首日開始進行現場直播，直接向全球觀眾呈現這群超級巨星的集訓實況，預計將引發前所未有的討論熱潮。費城人隊強打哈波與隊友舒瓦伯（Kyle Schwarber）在完成2月28日的球團熱身賽後，隨即動身離開春訓基地，前往亞利桑那與國家隊會合。哈波在接受MLB官網採訪時難掩興奮之情，他表示：「我感到非常激動，我期待加入這支球隊，與這群如此優秀的球員一起享受比賽的樂趣。」儘管陣中王牌史庫柏日前表態基於球季考量將採取「一場限定」的投球模式，但美國隊厚實的戰力深度仍被視為奪金頭號種子。根據賽程安排，美國隊將在亞利桑那進行短暫集訓與熱身賽後，於台灣時間3月6日在休士頓Daikin Park迎戰巴西隊，正式開啟衛冕之路。對這群超級巨星而言，這不僅是爭奪經典賽金牌，更是向世界展現美國棒球統治力的絕佳舞台。正如賈吉先前所言：「是時候開始幹活（Go to work）了。」