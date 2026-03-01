我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被賦予頭號進攻選擇權的梅爾頓（De'Anthony Melton），今日再次證明他是完美配角、並非能撐起球隊的基石。（圖／取自金州勇士X）

▲若拓荒者最終決定買斷防守大鎖賽布爾（Matisse Thybulle），勇士必須第一時間搶人。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然快艇買斷巴圖姆（Nicolas Batum）的可能性較低，但若發生，他的全能屬性與季後賽經驗，將是勇士最完美的補強選擇。（圖／美聯社／達志影像）

今日在大通中心（Chase Center）上演的「湖勇大戰」，最終以湖人129：101血洗勇士告終。這場比賽不僅是湖人雙星的紀錄之夜，更正式宣告了湖人在季中交易後的深度進化。其中，從亞特蘭大老鷹隊交易而來的神射手盧克肯納德（Luke Kennard），正逐漸成為紫金大軍衝擊季後賽的祕密武器。而勇士不用說，這一場輸球再次證明了現有陣容的侷限性，理查德（Will Richard）受傷之後，他們可能需要在買斷市場上補強側翼，而目前有兩名人選是符合他們需求的選項。自2月初加盟以來，肯納德在今日繳出了他在湖人的代表作。出賽27分鐘，以高效的10投6中（三分球7投4中）貢獻16分、3籃板、3助攻。這不僅是他披上湖人戰袍後的得分新高，更讓場邊觀戰的名宿詹姆斯沃西（James Worthy）讚不絕口，盛讚其「球商極高」。肯納德簡直就是當年猶他爵士隊的「死光槍」霍納塞克（Jeff Hornacek ），雖然外界常常批評他出手過少，有刷效率之嫌，但今晚他證明了，你給他每場的10-8次出手機會，他能不占球權給你15分左右的分數，是湖人理想板凳火力點。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後的評價更為精闢，他將肯納德定義為「進攻啟動器」。在詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）吸引大量防守包夾時，肯納德不只能完成外線終結，其優異的傳導與閱讀比賽能力，完美填補了湖人過往替補陣容缺乏組織點的短板。2月份場均10.3分、三分命中率極其穩定的表現，證明了這筆交易太超值。反觀勇士，在缺少柯瑞（Stephen Curry）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的情況下，進攻端顯得混亂且乏力。被賦予頭號進攻選擇權的梅爾頓（De'Anthony Melton），今日再次證明他是完美配角、並非能撐起球隊的基石——全場12投3中僅得10分，正負值-25更是全場最差。當防守焦點集中在梅爾頓身上時，他的組織與得分穩定性便暴露出職業生涯角色球員的局限。這場慘敗也像是在提醒詹姆斯：即便勇士明年有招攬他的意圖，但這套缺乏深度的陣容，恐怕難以吸引想要追求生涯最後一冠的王者。隨著二輪秀新星理查德在今日比賽中嚴重扭傷腳踝，勇士的側翼深度再次被削弱。總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前手中握有一個名額空缺，而週日（3月1日）晚間就是季後賽出賽資格裁員的最後期限。勇士若想在柯瑞回歸前止血，必須在買斷市場爭奪戰中拼盡全力，重點鎖定以下兩人：賽布爾（Matisse Thybulle）：若拓荒者最終決定買斷這位防守大鎖，勇士必須第一時間搶人。他能立即緩解勇士側翼防守崩潰的問題。巴圖姆（Nicolas Batum）：雖然快艇買斷這位老將的可能性較低，但若發生，他的全能屬性與季後賽經驗，將是勇士最完美的補強選擇。若以上兩人都落空，勇士或許得考慮向「舊敵」艾瑞克戈登（Eric Gordon）招手。無論如何，今日湖人替補席上肯納德的亮眼表現，對比勇士替補席的空虛，已說明了為什麼這場比賽會早早進入垃圾時間。