▲粿粿（左）被老公揭露婚內出軌王子邱勝翊（右），引來輿論抨擊。（圖／摘自粿粿 IG ＠meigo.c）

▲粿粿曾發道歉影片，卻無法阻止網友抨擊，形象仍未回升。（圖／摘自 IG@meigo.c)

▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）鬧婚變，兩人過往在節目片段也被挖出，外界試圖尋找蛛絲馬跡。（圖／摘自范姜彥豐 臉書）

去年10月遭范姜彥豐毀滅式爆料指控有婚外情的粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊），被發現農曆大年初六（2月22日）現身廣澤宮參與開工團拜，是在「粿王風波」爆發後4個月首度同框。《NOWNEWS今日新聞》為讀者回顧粿粿偷吃王子事件，她和范姜彥豐去年3月最後一次社群合體，10月29日范姜彥豐揭露她與王子發生不倫戀，她則稱和范姜彥豐早在鬧離婚，還被要求1600萬封口費，正式撕破臉。粿粿偷吃王子的關鍵點在去年3月底，兩人和簡廷芮、王品澔等一行人前往美國旅遊2週，范姜彥豐則和家人一起前往日本遊覽，期間粿粿回訊息次數越來越少。4月她從美國返台後，更主動要求和范姜彥豐保持距離，稱過去彼此天天黏在一起、沒有自己的空間。然而她後來常與王子等朋友聚會，甚至夜不歸營也不報備行程，范姜彥豐疑心大起，在發現粿王不倫的證據後，到了10月終於向公眾揭露。這毀滅式的爆料引發軒然大波，范姜彥豐更稱自己曾被粿粿引導要簽「放棄婚後財產同意書」，親友發現後阻止才沒簽，差點就要淨身出戶，之後他找到了粿粿外遇的證據，粿粿還對天發誓沒有對婚姻不忠，讓他心死看破，進入離婚協商的階段。之後范姜彥豐終止協商，進入法律程序，他也稱自己聲量較小，且婚後一起買的房子登記在粿粿名下，又因工作量銳減，一度經濟拮据難以支撐生活。粿粿則公開回應，表示她一直盡力理性與誠意協商，卻沒有辦法負擔范姜開出的破千萬金額，稱范姜的影片說了許多與事實不符的內容，自己會負起身為母親會該負的責任，暗示養家的重擔大都是她在扛，試圖讓外界認為范姜吃軟飯，不過王子透過文字道歉，承認與粿粿有超越朋友的界線，雖然否認介入粿粿與范姜的婚姻，輿論還是大都站在范姜這一方，王子的經紀公司也宣布暫停他的演藝工作。到了去年12月一度傳出粿粿和范姜彥豐達成離婚協議，她會付出承擔得起的百萬贍養費，條件是范姜不可以再繼續攻擊王子，不料聖誕節前他們還一起在地方法院家事法庭協商，甚至爆出大聲談話聲，氣氛一度緊張。王子之後出席經紀公司的尾牙，范姜也留言罵道：「還要臉嗎？」顯然仍沒辦法對此事釋懷，離婚相關事宜應該沒有完全解決。