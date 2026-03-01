我是廣告 請繼續往下閱讀

經過三年的漫長等待，2026年世界棒球經典賽（WBC）終於要在本週正式拉開帷幕！隨著各國分別組成史上最強國家隊，棒球熱潮已席捲全球。儘管賽程密集，但美國職棒大聯盟官網特別篩選出「10 場最不容錯過的巔峰對決」，其中身處 C 組（東京賽區）的中華隊就有兩場關鍵賽事被列入清單，包括（台灣時間）3月5日的開幕戰台澳之戰，以及絕對不能錯過的3月8日「台韓大戰」。在官網推薦的必看名單中，名列其中。作為本屆賽事的開幕戰，這場比賽不僅具有指標意義，更被視為決定東京小組晉級名額的關鍵。中華隊身為2024年12強賽（Premier12）的新科冠軍，士氣正處於隊史巔峰；而澳洲隊則擁有2024年選秀狀元巴扎納（Travis Bazzana），且尋求連續兩屆闖入八強。這場關鍵戰役極大機率決定後續誰能取得分組前二，前往邁阿密進行複賽。另一場被點名的重頭戲則是。官網指出，這場比賽充滿了「復仇」氣息。在2024年12強賽中，中華隊憑藉林昱珉的壓制與隊長陳傑憲的轟炸以6：3取勝，令韓國隊渴望在此次經典賽討回嚴面。在假設強敵日本或許有機會提前鎖定分組第一的前提下，這場台韓對決也許將是爭奪邁阿密門票的最終戰場。除了中華隊的關鍵戰，C組另一場受到全球關注的是。這場歷史悠久的宿敵碰撞自1954年起便摩擦不斷，最具代表性的莫過於2009年決賽。韓國隊本屆迎來新任主帥與奧運金牌功臣柳賢振回歸，企圖終結自2009年後未能突破小組賽的遺憾，挑戰衛冕軍日本隊的主場霸權。而C組另一場，則被官網譽為一場「值得慶祝」的棒球比賽。兩國自2023年經典賽起結下深厚友誼，當時捷克電氣工程師投手薩托里亞（Ondřej Satoria）三振大谷翔平的畫面，以及大谷戴著捷克隊球帽的溫馨舉動，至今仍是球迷心中的美談。儘管日本隊戰力強大，但捷克隊展現出的熱血與韌性，已讓他們成為日本人心中最尊敬的對手；若捷克能爆冷擊敗強敵，這場比賽將成為歐洲棒球未來數十年的神話。本屆賽事將在全球多個城市接力展開，預賽分為四大組別：A組與C組賽事將分別在波多黎各以及日本東京進行；B組與D組則轉戰美國本土，分別於休士頓以及邁阿密燃起戰火。隨著小組賽進入尾聲，各組晉級的強權將共同匯聚於邁阿密，進行攸關奪冠命運的八強複賽、準決賽與最終決賽。球迷們可透過官方指定的轉播平台，全面掌握各隊名單與MLB球星的最新戰況，見證新任世界冠軍的誕生。