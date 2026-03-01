我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，效力於洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平，日前隨日本武士隊於名古屋展開壯行賽。雖然受限於大聯盟規定沒能正式上場，但他在賽前國歌齊唱時拭淚的畫面，以及為了彌補球迷遺憾而破例進行的「全壘打秀」，讓許多媒體與球迷陷入瘋狂。連美國媒體《Dodgers Nation》也深受感動，直言：「大谷翔平對國家的熱愛，已經將棒球的魅力提升到了國際新高度。」在27日對陣中日龍的賽前儀式中，當日本國歌響起，大谷翔平神情肅穆地站立在場邊。美國媒體《Dodgers Nation》記者桑切斯（Noel Sanchez）特別指出，轉播鏡頭從日本國旗緩緩疊影至大谷翔平堅毅臉龐的運鏡方式簡直是「完美演出」。桑切斯在報導中表示：「看著身穿日本隊球衣的大谷，聽著國歌時眼眶泛紅並伸手拭淚，這種情緒精確地表達了他對國家的使命感。我們可以預見，在即將到來的3月，他將再次展現出足以留在世人記憶中的表現。」美媒對大谷翔平投入經典賽的熱忱感到無比尊敬。桑切斯回顧道，大谷在道奇隊春訓期間總是第一個到場練習，離開春訓營後便馬不停蹄與日本武士隊會合。他對經典賽冠軍的渴望，絲毫不亞於對世界大賽冠軍的追求。「他在打擊練習時把球轟出球場，讓全場球迷瘋狂，甚至連對手都看傻了眼。」桑切斯感性地寫道，「雖然我們看他的比賽有時差，但WBC是無可取代的，因為大谷是帶著無比的自豪感披上那件藍色戰袍。看到他流露出的情感，我只有滿滿的尊敬。」雖然27、28日對戰中日龍的比賽無法上場，但大谷翔平還是為了到場的上萬名粉絲，在球場進行打擊練習，而非進入室內練習場。在球迷的注目下，大谷兩天共敲出20發全壘打，甚至有一球直擊5樓看台，飛行距離推測達160公尺，讓全場歡呼聲震耳欲聾。由於大谷在大聯盟期間鮮少在球場上進行賽前練打，這項「罕見」的舉動也被日本球迷視為他對無法在名古屋出賽的補償。也因此社群平台X湧現日本球迷大量感動的留言：「大谷知道大家想看他打球，這是他無聲的溫柔」、「為了日本球迷特地破例，這服務精神真的無敵！」隨著日本武士隊完成名古屋行程並轉往大阪，大谷翔平的「禁賽令」也正式解除，將在接下來的強化試合中正式登場。日本隊預計在大阪完成最後調整，並於3月6日在東京巨蛋迎來 經典賽首戰，交手中華隊。