第五屆世界棒球經典賽（WBC）戰火一觸即發，韓國代表隊於今（1）日在大阪京瓷巨蛋以「完全體」之姿展開練習。隨著大聯盟規則解禁，包含舊金山巨人強打李政厚、洛杉磯道奇內野手金慧成、以及效力底特律老虎隊的混血好手瓊斯（Jamei Jones）等多名大聯盟戰將正式與球隊會合。其中，瓊斯在受訪時更感性表示，能代表母親的家鄉出戰，是他職業生涯中最特別的時刻。在今日的守備練習中，道奇隊的金慧成與太空人隊的威特康（Shay Whitcomb）分別鎮守二、三壘，兩人俐落的守備動作贏得場內陣陣「Nice！」的歡呼聲，展現出極佳的競技狀態。其中，金慧成近期的打擊狀況堪稱「絕好調」，在大聯盟春訓熱身賽繳出13打數6安打、打擊率高達46.2%的驚人數據。更令日本媒體關注的是，他在道奇春訓的實戰打擊練習（Live BP）中，曾自日本王牌投手山本由伸手中擊出左外野全壘打，展現足以抗衡世界頂尖投手的實力。此外，韓國投手群更是眾星雲集，曾於2023年在遊騎兵隊豪取12勝的唐寧（Dane Dunning）以及擁有大聯盟生涯117勝紀錄的老大哥柳賢振坐鎮，今日皆現身投手丘確認投球感覺與球場氛圍。韓國隊此次陣容星光熠熠，除了李政厚、金慧成外，還包括老虎隊瓊斯（Jamai Jones）、遊騎兵隊丹寧（Dane Dunning）、太空人隊威特康（Shea Whitcomb）以及高祐錫等多位美職體系球員。其中擁有韓國血統的老虎隊球員瓊斯在受訪時用韓文說「你好」親切打招呼，隨即感性告白：「最重要的是，我真的非常熱愛韓國。代表韓國隊對我來說意義重大，這是我職業生涯中最特別的一刻，希望能展現出足以代表國家的表現。」瓊斯的身世也充滿洋蔥。他的父親是前NFL球員，卻在2011年因病不幸英年早逝。由身為韓國人的母親獨自一人拉拔六個孩子長大。瓊斯透露，母親這次也會特別飛往東京觀戰：「媽媽非常期待，她只叮嚀我『好好享受比賽』。」瓊斯也強調他的求勝心：「目標就是全部贏下來，絕對不輸。只要球隊能贏，我就是最幸福的人。」