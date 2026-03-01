我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，明（2）日官辦熱身賽將與日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊交手，中華隊推出旅日小將張峻瑋先發，將以牛棚車輪戰方式進行，打線部分，總教練曾豪駒表示，會以正賽的陣容去出賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、李灝宇等美職體系的選手都將上場。曾豪駒表示，明日交手歐力士的熱身賽，先發投手交給張峻瑋，「會以短局數，維持手感為主，峻瑋先投，後續牛棚輪流出賽，先發比賽節奏找回來。」曾豪駒說，考慮到正賽首戰於3月5日開打，先發投手在熱身賽登板機率不高，「第1場由中華隊投手出賽，第2場就請大會支援（投手），讓野手去維持打擊與調整。」旅美球員昨日全數抵達宮崎報到，中華隊今日迎接30人「完全體」，曾豪駒說團隊狀況不錯、氣氛蠻好的，旅美選手還需要一點時間調整時差。野手部分，曾豪駒直言，2場熱身賽會以正賽的陣容去安排出賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也會正式亮相。至於「怪力男」李灝宇的定位，曾豪駒傾向讓他守二壘，「灝宇以二壘出賽，當然他今年有著重三壘，我們會看守備搭配，透過2場塞是找到最好的陣型。李灝宇今日在打擊練習時，頻頻將球打出強，揮棒狀況相當不錯，曾豪駒說，「他狀況不錯，比賽剛結束完過來，再看比賽去調整。」