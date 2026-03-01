我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（1）日在主場迎戰洛杉磯湖人隊，儘管明星大前鋒德雷蒙德·格林（Draymond Green）宣告復出，但球隊開局即崩盤，終場以101：129慘敗給湖人。格林此役表現低迷，正負值低至-30，不僅是全場最低，更刷新個人賽季單場新低紀錄。數據顯示，勇士隊近期陷入「格林魔咒」，在他出賽的近4場比賽中，球隊戰績為難堪的0勝4敗。本場比賽勇士隊防守端毫無抵抗力，首發五人的正負值全數低於-20。其中格林出戰24分鐘，8投3中（三分球5投1中）僅得到7分、6籃板、6助攻。他在場上的正負值-30為全場最差，打破了先前對陣塞爾提克時-28的紀錄。其他先發球員同樣表現慘淡：梅爾頓（De'Anthony Melton）正負值為「-25」、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）為「-20」、穆迪（Moses Moody）「-25」、桑托斯（Gui Santos）則是「-22」。反觀格林缺席的過去4場比賽，勇士隊反而拿到了3勝1負的佳績，對比之下顯得格外諷刺。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後直言，球隊因開局慢熱陷入被動，在人手短缺的情況下未能打出應有的防守強度。科爾表示：「今晚他們（湖人）徹底碾壓了我們，他們打出了一場精彩絕倫的比賽。」談到格林的低迷表現，科爾則給予體諒。他認為在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）雙雙缺陣的情況下，格林的處境非常艱難，「現在對他來說並不容易，但他堅持下來並繼續戰鬥，這讓我印象深刻。」科爾強調，雖然目前處境困難，但他依然享受執教這群具有競爭力的球員。輸掉這場「湖勇大戰」後，勇士隊戰績來到31勝29負，暫居西區第8名。在核心球員接連受傷、防守體系崩擺的情況下，勇士隊若想保住季後賽席次，必須盡快尋求贏球的方法。科爾對於未來的排名競爭表示：「我們只需要努力贏球，然後看看最終結果如何。」隨著例行賽進入尾聲，勇士隊如何在格林低迷與柯瑞缺陣的雙重打擊下突圍，將是球隊本季最大的考驗。