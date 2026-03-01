我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（1）日在客場展現強大統治力，以129：101血洗金州勇士隊，成功終結近期的3連敗。湖人隊此役不僅外線火力全開，團隊配合更達到賽季新高。當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後直言，球隊在連敗後已感受到強烈的緊迫感，深知「已無退路」，必須從防守與節奏掌控上做出改變。湖人隊今日能大勝勇士，最關鍵的因素在於找回失蹤已久的外線手感。在今日賽前，湖人正深陷3連敗泥淖，期間三分球合計88投僅29中，命中率低至32.9%。然而今日在大通銀行中心，湖人全隊外線徹底爆發，全場三分球41投19中，命中率高達46.3%，徹底摧毀了勇士隊的防線。詹姆斯全場表現高效，13投7中、其中三分球6投4中，攻下22分、7籃板、9助攻，正負值+26為全場最高。他賽後提到，自己開賽初期的連續外線命中帶動了全隊士氣，「有時候我的失誤會傳染給隊友，但今晚好的手感同樣會傳染。不管是唐西奇（Luka Doncic）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、斯馬特（Marcus Smart）還是里夫斯（Austin Reaves）都投進了，肯納德（Luke Kennard）今晚也打得非常出色。」面對近期三分命中率低迷的質疑，詹姆斯展現了老牌球星的心理素質。他強調自己對每一次出手都充滿自信，「即便我的三分球命中率是0%，我也相信我能投進下一個。」談到終結連敗的關鍵，詹姆斯表示球隊在主場連輸兩場、又在菲尼克斯遭遇絕殺後，已經沒有任何退路，「我們非常想要糾正錯誤，從防守做起，減少失誤並打出節奏。今晚我們的節奏確實非常不錯。」湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後對球隊表現給予高度肯定，稱這是全明星賽後「打得最完美的一場比賽」。雷迪克表示：「我相信我們最終會達到我們想要的水平。雖然這比我想像中花的時間要長，但我相信我們最終會實現目標。」