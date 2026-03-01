我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《破壞之王》由林國斌（如圖）扮演的斷水流大師兄這個角色，國語版配音員是金鐘獎得主屈中恆。（圖／摘自IMDb）

▲屈中恆曾經光靠配音，一個月就能賺到10萬上下。（圖／翻攝自臉書屈中恆藝嚮世界 ）

港片過往在台灣推出都是放映國語配音的版本，因而許多人小時候的回憶並非粵語原版的對白，而是國語配音的台詞。去年底曾在台灣重映的《破壞之王》，片中的斷水流大師兄正是由金鐘影帝屈中恆配音，他近日在社群網站重現片中「在座的各位都是垃圾」經典對白，透露30多年前從事配音工作一個月可以賺到10萬上下，現在日韓劇大都原音播出，配音的需求銳減，他也才回到以演戲本業為主。屈中恆表示，昔日電影比較沒有同步錄音，大都是拍攝完畢再回去為自己的角色配音，那時他被發現音質不錯、聲音表情也好，開始從演戲跨進配音的領域，除了《破壞之王》裡的斷水流大師兄之外，《鎗神》的梁朝偉、《白髮魔女傳》的張國榮、《超級街頭霸王》的劉德華等，都是由他配國語對白，無怪乎一個月能夠賺到10萬上下，在30多年前是蠻不錯的收入。眾所皆知，周星馳電影來台灣的「國語代言人」大都是石班瑜，隨著電影頻道不停播映周星馳的影片，台灣觀眾腦海裡他的聲音、講話的感覺，就和石班瑜配音時一模一樣。屈中恆也因為《破壞之王》播放頻率不低，斷水流大師兄亦成為觀眾印象深刻的經典角色，只不過不見得很多人知道是他配音。除了《破壞之王》外，屈中恆更曾為《情定大飯店》裴勇俊、《天國的階梯》權相佑配音，那些打動無數女性觀眾的深情對白，台灣播映的配音版本都是由他講出來，可見他的聲音表情與演技，是頗有魅力的。只是韓劇也是配音員工作機會大幅減少的領域，因為台灣觀眾越來越習慣原音播出，國語配音反而對一些新生代觀眾是難以理解的方式，屈中恆再幫韓劇帥哥講國語的機會當然減少。比較自己去演一個角色，和只是幫別人的演出配音，屈中恆坦言：「配音的話，梁朝偉他們的臉上都已經有表情了，你只是比較被動的幫他用聲音表情把國語配上去，和自己設計一個角色差別很大。」