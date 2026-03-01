我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓森表示先前與孫安佐（如圖）的比賽，對格鬥圈來說是業餘拳賽。（圖／孫安佐IG）

▲韓森（右）將與「格鬥天王」金鋼刀張景雄（左）對戰。（圖／記者王意馨攝影）

知名格鬥選手「燒打雞」韓森曾與孫安佐對打而闖出知名度，今（1）日舉辦「TWG FIGHT NIGHT 05」格鬥賽。韓森已1年多未站上擂台，這段時間質疑聲浪不斷，批他「只有流量、只會出張嘴」。韓森提到孫安佐，坦言賽後原本有聯絡，很開心看到他有改變，「後來又看到陸續有新聞事件，漸漸就沒有聯絡，祝福他以後過得更好」。韓森表示先前與孫安佐的比賽，對格鬥圈來說是業餘拳賽，希望自己能挑戰專業級，因此向「格鬥天王」金鋼刀下戰帖，今（1）日韓森出席記者會，直言：「好久沒以格鬥選手身分現身，很多人問我為什麼不打？因為這段期間我幾乎每天訓練，我要打就要打最強的。」韓森過去在拳賽中爆打孫安佐，被問到賽後是否有聯絡？他表示一開始有，「很開心看到他有改變，也對他改觀，後續有些新聞事件就沒有聯繫，但也祝福他未來過得更好」。提到格鬥天王金鋼刀張景雄，在台灣格鬥圈幾乎無人不識，他主修散打、踢拳與跆拳道，腿法凌厲、拳速爆發力驚人，曾活躍於海內外賽事舞台，多次踏上國際擂台，是公認的職業級老將與實戰派代表。金鋼刀面對韓森，強調：「我不會輕敵，絕對全力以赴。」韓森表示：「我要證明，我不是網路話題，而是可以打進真正職業賽事的選手。」除了擂台對抗，韓森還同步宣佈將於5月正式推出全新格鬥聯盟，希望建立的是制度完整、合法且具專業裁判機制的舞台，讓年輕人能透過訓練與紀律找到出口，而不是誤入歧途。