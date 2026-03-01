NBA 美國職籃（National Basketball Association）2025-26 例行賽將於台灣時間3月2日繼續進行，該日共有11場比賽，其中最受矚目的焦點戰為紐約尼克作客聖安東尼奧挑戰馬刺。目前馬刺憑藉著「文班亞馬（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）」雙核以43勝16敗暫居西區第二，甚至在2月單月全勝，未嘗敗績。而尼克隊目前則以38勝22敗戰居東區第三，兩隊皆為東西區頂尖強權，這場「黑衫軍」與「大蘋果」的對抗將是季後賽前哨戰。
✳️ 聖安東尼奧馬刺（43勝16敗，西區第2）vs. 紐約尼克（38勝22敗，東區第3）
聖安東尼奧馬刺隊：單月全勝氣勢如虹 「文狐連線」統治力驚人
聖安東尼奧馬刺剛寫下隊史紀錄，在 2 月份達成11戰全勝的壯舉。文班亞馬（Victor Wembanyama）展現出恐怖的防守覆蓋率與關鍵時刻得分能力，搭配福克斯（De'Aaron Fox）在後場的高效撕裂防線，馬刺戰績直逼西區龍頭。此役踢館紐約，馬刺的核心目標是延續2月份的防守強度，並利用福克斯的速度優勢，在半場進攻中不斷挑戰尼克的防線。
紐約尼克隊：禁區雙塔優勢 布朗森組織關鍵
紐約尼克由唐斯與阿努諾比（OG Anunoby）組成了極具破壞力的前場防線。而布朗森作為球隊大腦，場均26.7分的穩定輸出是尼克維持東區前段班的基石。此役尼克若想在主場取勝，唐斯必須在禁區展現硬度，試圖在防守端限制文班亞馬的投射範圍，並利用進攻端的空間感拉出對手禁區，為布朗森創造切入機會。
✳️ 近 10 場比賽分析
聖安東尼奧馬刺：單月全勝 攻守兩端無懈可擊
馬刺近10場戰績為10勝0敗，處於聯盟本季最長的連勝紀錄中。球隊最大的進步在於失誤控制與文班亞馬在籃下的威懾力，場均阻攻領跑聯盟，使得對手切入禁區的效率大打折扣。目前球隊化學反應處於巔峰，士氣極高。
紐約尼克：戰績穩定 傷兵困擾防守深度
尼克在過去10場比賽取得6勝4敗。雖然進攻端有唐斯與布朗森撐腰，但近期防守端出現下滑趨勢，近5戰僅取得3勝2敗，狀況不算太好。若無法在客場限制住馬刺的多點開花，尼克將陷入苦戰。
✳️ 焦點球星
✳️ 傷兵名單
✳️3月2日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
- 比賽地點：尼克主場（Madison Square Garden）
- 開賽時間： 3月2 日上午 02：00
- 紐約尼克： Miles McBride（肌肉損傷手術，缺陣）
- 聖安東尼奧馬刺： Mason Plumlee（缺陣）
✳️3月2日NBA例行賽賽程表
|時間
|對戰組合
|2:00 AM
|聖安東尼奧馬刺 vs 紐約尼克
|4:30 AM
|明尼蘇達灰狼 vs 丹佛金塊
|4:30 AM
|克里夫蘭騎士 vs 布魯克林籃網
|4:30 AM
|密爾瓦基公鹿 vs 芝加哥公牛
|6:00 AM
|洛杉磯湖人 vs 金州勇士
|7:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs 亞特蘭大老鷹
|7:00 AM
|底特律活塞 vs 奧蘭多魔術
|9:00 AM
|奧克拉荷馬市雷霆 vs 達拉斯獨行俠
|9:00 AM
|費城76人 vs 波士頓賽爾提克
|10:00 AM
|紐奧良鵜鶘 vs 洛杉磯快艇
|10:30 AM
|沙加緬度國王 vs 洛杉磯湖人
