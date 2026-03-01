我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮不但在世界棒球12強冠軍賽的紀錄電影《冠軍之路》現身，也出席記者會支持，她亦會前往東京幫在當地打經典賽的中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝）

▲《冠軍之路》元旦上映時票房衝很快，可是棒球迷踴躍支持後，賣座數字的成長速度就逐漸趨緩。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》獲賴清德總統欣賞、力挺，票房還在朝全台破億的目標奮戰中。（圖／牽猴子提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）話題正熱，萬眾期待中華隊在東京的表現，而紀錄前年的世界棒球12強賽中華隊奪冠過程的《冠軍之路》，從元旦上映到現在，經歷了春節假期，全台票房仍在破8800萬元、朝向9000萬逼近的階段。監製張永昌忍不住發文感嘆「破億之路果然不容易」，卻也仍繼續向觀眾喊話，表示片子記錄的不只是冠軍，還有每位選手在不被看好時的堅持與努力，希望更多人進場。台灣的棒球熱在2024年11月中華隊在12強賽拿下冠軍後，曾經燒到最高點，不過紀錄片《冠軍之路》雖然首週表現令人刮目相看，一度氣勢不比好萊塢大片《阿凡達：火與燼》遜色太多，卻很快就被聲勢暴起的《陽光女子合唱團》壓下，至今全台票房約為8824萬元，離破億還有段差距，眼看球迷的注意力馬上要被經典賽拉走，監製不得不再出來為《冠軍之路》喊話，期待還沒欣賞的觀眾來捧場。棒球雖然是台灣的國球，棒球電影在台灣的票房表現一向不能算得上太突出，張永昌曾經分析：台灣棒球電影的票房天花板《KANO》賣了3.4億、將近150萬人次進場，紀錄片電影票房天花板《看見台灣》2.2億，差不多100萬人次進場，台灣最賣座的電影從《海角七號》到被《陽光女子合唱團》取代，觀眾人次都約為230萬，其實還比中職一整年的進場人數要少，因此原先是有點期待。不過在上映了一個月之後，張永昌已明白《冠軍之路》不會是現象級的電影，這個位子已經就是《陽光女子合唱團》穩穩坐著，《冠軍之路》連想要打破《看見台灣》的紀錄都不容易，特別在新春假期之後，還有一點點的差距才能突破9000萬元，確實比預期的再困難一些。儘管現在棒球又要成為全民話題，但經典賽上中華隊的表現也有可能影響到觀眾對於《冠軍之路》的觀影興趣，不一定很加分。因而張永昌除了期待中華隊這次能再度打出好成績、順利前進在邁阿密開打的決賽外，也希望大家再給《冠軍之路》更多的支持，畢竟中華健兒的拚勁以及背後不為人知的掙扎，這部電影中也呈現了許多。已經欣賞的棒球迷亦有不少人推薦這部影片，既好哭也有幽默的元素，在經典賽來臨、大家準時收看電視轉播前，很值得好好在大銀幕上觀賞中華隊球員的丰采。