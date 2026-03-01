我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國隊年初在經典賽資格賽吞下3連敗，首度無緣會內賽，暫時退出國際棒球一級舞台，明年世界12強資格賽，將是中國隊重返一級賽事的最好機會。（圖／美聯社／達志影像）

2027籃球世界盃亞洲區資格賽第二窗口熱戰，中華男籃迎戰中國大陸國家隊，最終93：100惜敗，苦吞第3敗，比賽最後末段，轉播單位緯來體育Youtube直播留言區，有籃球迷無奈高喊：「好可惜，經典賽再復仇！」，但實際上中國並未參加本次經典賽，因而有球迷回應，「現在2026年了」、「要復仇中國還沒機會咧」、「是反串還是...？」中華男籃、中國男籃本場開打球同為1勝2敗，對於晉級前三名名額之爭意義重大，中華隊上半場取得51：50領先，第三節甚至一度領先多達9分，但末節氣力放盡，在最後3分鐘慘遭逆轉，由於適逢經典賽開打僅剩4天，球迷看得惋惜，也高呼想在經典賽復仇中國隊。但實際上，中國去年初隊史首度參與經典賽資格賽，與德國、哥倫比亞與巴西都被分在B組，最終3場皆墨，最少輸分都達到7分，更有2場輸到10分，以0勝3敗遭淘汰，隊史首度無緣經典賽正賽，中華隊想在經典賽上復仇中國，最快得等到2030年經典賽才有機會了。攤開中華隊與中國經典賽交手歷史則有2場，雙方各取得1勝1敗。2006年首屆經典賽，中華隊靠著陳鏞基打出賽史首發滿貫砲，以12：3輕取中國，但2009年經典賽，意外遭遇苦戰，最終1：4爆冷輸球，中華隊24小時內連輸韓、中，成為該屆首支被淘汰隊伍。