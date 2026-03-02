我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎曾跟粉絲分享自己在泰國、杜拜買房的投資心得。（圖／愛莉莎莎臉書）

▲黃明志在夜店開唱，喝酒喝到邊唱邊吐。（圖／黃明志IG@namewee）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今日娛樂話題搶先看，中國女星周雨彤最近到中東地區度假，怎料當地軍事衝突爆發後，周雨彤就未再發文，疑似失聯，讓粉絲超級擔心。而台灣網紅愛莉莎莎則是曾表示自己在杜拜置產5間預售屋，如今房價恐下跌，讓網友調侃她房地產布局踩雷。另外，馬來西亞男星黃明志捲入命案風波5個月後首度復工，竟被拍到在台上嘔吐的畫面，似乎狀態不佳。近期美以聯軍突襲伊朗，引發中東戰火蔓延，多處觀光勝地交通癱瘓。陸星周雨彤原在阿布達比度假，因戰事爆發後持續斷訊，引發外界高度關切其安危。儘管工作室尚未公開回應，但其友人付偉倫於直播中透露，女方目前處境安全，呼籲大眾不必過度恐慌。當地領空仍受衝突影響，受困旅客動向持續受矚。百萬網紅愛莉莎莎的海外置產軌跡也隨著美伊戰爭爆發引起討論，不少網友直呼她是房產界的「巴逆逆」（股市冥燈）。網友指出，她2024年購入泰國房產，隔年便爆發泰柬邊境衝突；2025年插旗杜拜，近期又遇伊朗大規模空襲報復。精準的「反指標」體質引發調侃，不過也有人認為，這純屬巧合，不應將戰爭與個人投資過度掛鉤。馬來西亞歌手黃明志捲入謝侑芯命案與毒品疑雲後獲判無罪，於今年初復工。2月28日他現身夜店演出，因太久沒登台且同時喝酒，竟當眾「邊唱邊吐」，讓他自嘲彷彿回到出道初期，並感謝主辦方仍願邀約。而儘管尿檢陰性，黃明志3月5日仍需就「壯陽藥含冰毒」的追加指控出庭。黃明志對此發文反諷邏輯荒謬，堅稱清白並直指指控不可信。