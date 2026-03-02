我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛過去的二月份創下全勝紀錄並豪取11連勝的聖安東尼奧馬刺隊，進入三月後的第一場比賽便踢到鐵板。馬刺隊今（2）日在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）作客挑戰紐約尼克隊，雖然開賽一度取得大幅領先，但隨後遭尼克隊以一波窒息式防守與26：2的猛烈攻勢反超，最終馬刺以89：114不敵對手，連勝紀錄遺憾終結。比賽初期，馬刺隊展現出西區第2種子的強大戰力，靠著卡司特（Stephon Castle）在首節還剩4分56秒時投進的三分球，取得19:7的領先優勢，看似勝券在握。 然而，比賽隨後發生180度大轉變，尼克隊核心布朗森（Jalen Brunson）連拿11分吹起反攻號角，帶領球隊打出一波驚人的26：2高潮。 尼克隊在布里吉斯（Mikal Bridges）快攻扣籃後，反倒以33：21超前馬刺。馬刺隊主帥強森（Mitch Johnson）賽後表示，球隊開賽前10分鐘的表現幾乎完美，但隨後卻陷入「流沙」般的困境，無論球權移動或人員跑位都失去原有的節奏。 文班亞馬（Victor Wembanyama）也坦言：「我們給了他們生機，我們應該做得更好，尤其是在首節那一波攻勢中。」馬刺隊目前正處於客場五連戰的第四場，球員在末節顯得體力耗盡。尼克隊趁虛而入，在最後12分鐘開局打出17：6的攻勢，沙米特（Landry Shamet）的三分球將比分擴大至104:82，徹底葬送馬刺隊的反撲希望。馬刺隊此役外線火力全面熄火，全場三分球34投僅9中，命中率26%，與連勝期間的火燙手感形成強烈對比。 文班亞馬繳出25分、13籃板、4阻攻的數據，但個人三分球7投僅1中，且出現多達7次失誤。 尼克隊則展現多點開花的團隊戰力，布里吉斯攻下全隊最高的25分，並投進5顆三分球，布朗森則貢獻24分與7助攻。馬刺隊在二月份達成11勝0負，成為NBA歷史上第一支單月至少打10場比賽且全勝，且每場得分均超過110分的球隊。 雖然這項歷史級紀錄在三月首戰中斷，且89分的總分也創下賽季新低，但溫班亞馬並不擔心。「我不認為這是一種退步，」溫班亞馬表示，「我認為看到這種逆境對我們是有好處的。」 尼克隊贏得此戰後，戰績提升至39勝22負，繼續與塞爾提克爭奪東區第2的位置。