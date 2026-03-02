我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛隊今（2）日在主場展現驚人韌性，靠著比賽中段一波誇張的27：0攻勢，最終以120：97大勝密爾瓦基公鹿隊。這場勝利不僅讓公牛隊止住了追平隊史第三長紀錄的11連敗，也是球隊自1月31日擊敗熱火後，於整個二月份一勝難求（0勝11負）後的首場勝仗。吉迪（Josh Giddey）這一場比賽攻下出20分14籃板10助攻，達成個人本季第8次大三元。公牛隊後衛吉迪（Josh Giddey）今日表現全面，全場繳出20分、14籃板與10助攻，達成個人本季第8次、也是效力公牛隊以來的第15次大三元。這項成就讓他正式追平傳奇球星皮朋（Scottie Pippen），並列公牛隊史大三元榜的第二位。除了吉迪外，塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻全隊最高的22分，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）也攻下20分，聯手幫助球隊反彈。公鹿隊此役開局表現不俗，第二節曾發動17:0的攻勢取得16分領先，半場結束時以66:51領先公牛。然而進入下半場後，公鹿進攻徹底斷電，在第三節末段被公牛隊瓊斯（Tre Jones）的兩次罰球開啟反撲後，公牛隊一路狂追，並在第四節初由布澤利斯與塞克斯頓連續進球反超比分。公鹿隊在第四節陷入長時間得分荒，曾連續17次投籃不中，整整7分半鐘未能得分，直到波特（Kevin Porter Jr.）的罰球才打破鴨蛋。公鹿隊球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）今日因右小腿拉傷連續第15場缺陣，他自1月23日後便未再出賽。波提斯（Bobby Portis）今日攻下18分為公鹿隊最高。今日賽場焦點除了賽況外，看台上也是星光熠熠。芝加哥熊隊總教練強森（Ben Johnson）與皮朋一同在包廂觀賽，當大螢幕捕捉到強森時，他假裝做出脫掉襯衫的動作，重現他在費城贏球後的更衣室慶祝經典一幕，引發全場球迷熱烈歡呼。