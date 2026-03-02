我是廣告 請繼續往下閱讀

西區季後賽排名爭奪戰趨於白熱化，丹佛金塊隊於今（2）日在主場以108：117不敵明尼蘇達灰狼隊，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）全場空砍35分13籃板9助攻無用。這場失利讓金塊隊在西區排名跌至第5位，創下自2026年初以來的最低排名紀錄。灰狼隊則靠著此勝超越金塊，成功攀升至西區第4名。灰狼隊本場比賽展現強大的團隊戰力，愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全隊最高的21分。麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻20分，板凳出發的海蘭德（Bones Hyland）在面對老東家時砍下18分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）則在外線挹注17分。灰狼隊不僅橫掃了此次連續三場的客場之旅，也成功在例行賽最後一次交手中扳回一城。金塊隊當家球星約基奇依舊展現全能身手，全場繳出35分、13籃板與9助攻的準大三元數據。穆雷（Jamal Murray）也攻下25分試圖追分。金塊隊在首節曾領先11分，但灰狼隊在第二節發動一波12：0的攻勢反超比分，半場結束時灰狼以58：50領先。比賽進入第四節，灰狼隊一度將領先擴大至14分。儘管穆雷曾帶領金塊發動幾波反撲將分差縮小，但灰狼隊隨即靠著里德（Naz Reid）的關鍵5分與愛德華茲的三分球穩住局面，最終金塊隊無力回天。金塊隊在全明星賽後的表現不盡理想，前6場比賽中已輸掉4場。雖然金塊隊在與灰狼隊的本季對戰紀錄中仍以3勝1負保有平手優勢（Tiebreaker），但目前37勝24負的戰績已落後灰狼1場勝差。對於志在重新奪回冠軍的金塊隊而言，如何在剩餘賽程找回防守強度並提升穩定性，將是能否重回前四種子席次的關鍵。