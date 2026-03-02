我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卞耀漢跟Tiffany（右）因為拍攝《逆貧大叔》結緣，後來假戲真做，以結婚為前提交往，並在2月27日登記結婚。（圖／IG@byunyohan_official）

卞耀漢Tiffany婚紗照流出？韓媒查證是AI合成

卞耀漢Tiffany假戲真做 去年認愛今年結婚

少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）與演員卞耀漢（又譯：卞約漢），上月27日更宣布已完成結婚登記，，沒想到網路迅速流出Tiffany與卞約漢穿著少女時代的粉紅代表色系禮服，成員秀英、潤娥、Sunny、孝淵、徐玄、太妍、俞利也以粉色系為主當伴娘入鏡，畫面曝光立刻引發轟動，不過該組婚紗照並非官方釋出，而是網友以AI合成製作的假照片。最近在各大網路社群上，接連出現標題為「Tiffany、卞耀漢婚紗照」的貼文，發文者還寫下「看起來像AI，但又好像不是，所以很奇怪」的留言並附上照片，引發大量轉傳與討論。畫面中可見少女時代成員們齊聚一堂，中央是身穿粉色西裝的卞耀漢，以及穿著粉色蕾絲婚紗、手捧花束的Tiffany Young，兩人笑得燦爛，整體構圖與光影細節相當逼真。有網友驚呼「婚紗畫報怎麼這麼快公開了」、「根本像電影場景的一幕」，也有人直言「有點土」、「不是AI嗎？」意見兩極。根據韓媒查證，該照片確實為AI生成影像，Tiffany Young、卞耀漢與少女時代成員們並未拍過這組照片。卞耀漢與Tiffany因合作《逆貧大叔》假戲真做，去年底認愛，Tiffany當時親筆寫下近300字手寫信告白：兩人雖然是以結婚為前提交往，卻否認會在2026年秋天舉辦婚禮，強調「現在還沒有訂下具體的行程」，沒想到今年2月27日已低調完成登記，正式成為法律上的夫妻。卞耀漢所屬公司TeamHope也發聲明表示：「演員Tiffany Young與卞耀漢今天（2/27）已基於彼此深厚的信任與愛情，完成婚姻登記。」至於婚禮規劃，公司說明目前尚未確定具體時間與地點，未來將視情況邀請家人，以禮拜形式舉行簡單婚禮，向親友分享感謝之意。