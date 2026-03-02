我是廣告 請繼續往下閱讀

▲直到第二節由蒙克（Malik Monk）投進第一記三分球時，球隊早已落後達18分。（圖／美聯社／達志影像）

▲無論最終是在2026年選秀選進頂級得分後衛彼得森（Darryn Peterson），還是側翼怪物迪班薩（A.J. Dybantsa）（圖中）或布澤爾（Cameron Boozer），現有的核心陣容都能完美互補。（圖／美聯社／達志影像）

沙加緬度國王隊在今（2）日的比賽中，以104：128不敵分組宿敵洛杉磯湖人。雖然這場失利讓國王隊的戰績跌至慘澹的14勝48敗，但對於正處於深度重建期的沙加緬度而言，比分板上的勝負早已不是現階段的唯一重點。這場比賽不僅暴露出球隊陣容深度的硬傷，更清楚地勾勒出國王隊在「後季後賽時代」如何透過培養新人與佈局選秀，試圖在西區亂局中重啟希望。比賽從哨音響起的那一刻起，似乎就已經預示了結果。國王隊在開局幾分鐘內便陷入2：10的落後，首節結束時更是以18：36雙位數落後給對手。最致命的問題在於外線徹底熄火，整個第一節國王隊在三分線外沒投進任何一顆球，這已成為本季國王隊揮之不去的噩夢。直到第二節由蒙克（Malik Monk）投進第一記三分球時，球隊早已落後達18分。在現代籃球中，缺乏遠程火力的威脅往往讓對手能輕易縮防到禁區，也讓國王隊的進攻節奏始終處於窒息，這也是管理層在休賽季必須優先解決的結構性問題。即便比賽早早進入垃圾時間，國王隊的新人表現仍為球迷帶來了寶貴的可看性。首輪新秀克利福德（Nique Clifford）在獲得大量發揮空間後展現出驚人的成長速度，他全場以11投18中的高效率攻下26分，並貢獻了7籃板、4助攻。這名側翼新星的全面性，讓他在場上越來越具備未來基石的架勢。與此同時，長人雷諾（Maxime Raynaud）則繳出了本季第12次「雙十」表現，這項紀錄在所有新秀中領先群雄。雷諾的戰術執行力與籃板嗅覺，讓他被譽為2025年選秀會中的「神來一筆」，這兩位年輕球員的崛起，正是國王隊敢於進入「新紀元」的最大底氣。隨著賽季進入最後20場衝刺，國王隊的目標顯得十分明確。目前國王隊在「聯盟墊底爭奪戰」中，以1.5場勝差「領先」溜馬與籃網，這意味著他們有最高的機率鎖定2026年最高的樂透籤位。更令人期待的是，國王現有的核心資產如克利福德與莫瑞（Keegan Murray）具備極佳的戰術兼容性，無論最終是在2026年選秀選進頂級得分後衛彼得森（Darryn Peterson），還是側翼怪物迪班薩（A.J. Dybantsa）或布澤爾（Cameron Boozer），現有的核心陣容都能完美互補。雖然球隊正經歷隊史最艱難的時期之一，但這種全方位的可塑性，將成為國王隊重返強權行列的關鍵變數。